Brüssels rot-grüne Stadtpolitiker im Discofieber

Der legendäre Nachtclub Fuse muss nach drei Jahrzehnten schließen, weil er zu laut ist. Die Regierung der Hauptstadt Europas reagiert darauf mit Schnappatmung und erstaunlichen „Lösungsvorschlägen“.

Hach, das Brüsseler Nachtleben! Als ich erstmals im Frühling 2003 für ein Praktikum in die Stadt kam, war ich von der Opulenz der Nachtgastronomie schwer beeindruckt. Ich erinnere mich beispielsweise an die legendären Electro-Partys des Kunstkollektivs Recyclart in der Gare de Bruxelles-Chapelle, einem (trotz mehrfacher Ankündigung der staatlichen Eisenbahnen) noch immer nicht geschlossenen Bahnhof aus den 1950er-Jahren im famosen Viertel der Marollen. Tolle Musik, kosmopolitisches Publikum, durchmischt mit der Brüsseler Jugend, dazu Eintritt und Getränke zu demokratischen Preisen: Das waren wirklich tolle Nächte.

Und auch ins Fuse, ebenfalls in den Marollen gelegen, zog es mich ab und zu. Seit drei Jahrzehnten ist das ein Vorreiter in der elektronischen Musikclubkultur, berühmt über die Brüsseler Stadtgrenzen und Belgien hinaus. All das ist fast zwei Jahrzehnte her, heute möchte ich eigentlich lieber abends früh ins Bett, statt bis in die Puppen zu tanzen, und insofern war es mir eine ziemliche Überraschung, als das Fuse vor einigen Wochen für Schlagzeilen in der belgischen Presse sorgte. Es muss nämlich zusperren. Die Brüsseler Umweltbehörden verfügten das, weil diese Diskothek nicht ausreichend schallgedämmt ist. Maximal 95 Dezibel dürfen herauspumpern, aus baulichen Gründen ist das nicht einhaltbar, und der neue Eigentümer eines Nachbarhauses kennt keinen Spaß in dieser Hinsicht (oder möchte einfach nur nächtens seine Ruhe).

Was tut die rot-grüne Stadtregierung? Sie beugt sich der Lobby der Nachtclubbetreiber und richtet eine Arbeitsgruppe ein, die – kein Scherz – entweder die Klassifizierung des Fuse als Teil des Kulturerbes Brüssels oder die Enteignung der Nachbarn prüfen soll. Eine Entscheidung, die, so erklärte der grüne Brüsseler Umweltminister, Alain Maron, „das Problem teilweise lösen würde, weil es keine Beschwerdeführer mehr gäbe“. Womit bewiesen wäre: Wenn Politiker sich als Berufsjugendliche versuchen, kommt meistens ziemlich Unreifes heraus.

E-Mails an: oliver.grimm@diepresse.com