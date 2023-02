Diskonter Aldi will rund 60 neue Filialen in London eröffnen

(c) imago images/ZUMA Wire (Keith Mayhew via www.imago-images.de)

Der deutsche Lebensmitteldiskonter will seine Präsenz in London deutlich ausbauen. (Archivbild)

Die Zahl der rund 60 Filialen in der Region um London soll beinahe verdoppelt werden. Der Lebensmitteldiskonter plant dazu Einstellung von 2400 Menschen.

Der deutsche Lebensmitteldiskonter Aldi will seine Präsenz in London deutlich ausbauen. Die Zahl der derzeit rund 60 Filialen in der Region um die britische Hauptstadt solle nahezu verdoppelt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dazu sollen Aldi zufolge 2400 Menschen eingestellt werden.

Die Stellen entstünden zusätzlich zu den mehr als 6000 neuen Arbeitsplätzen, die Aldi in diesem Jahr in Großbritannien schaffen wolle, sagte eine Unternehmenssprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Derzeit beschäftigt Aldi in Großbritannien rund 40.000 Menschen und betreibt mehr als 990 Filialen.

Diskonter profitieren von Teuerung

Die Lebenshaltungskosten sind in Großbritannien - wie in vielen Ländern - aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise stark gestiegen. Beobachter machen außerdem den Brexit mit seinen diversen Konsequenzen für die britische Wirtschaft für weitere Teuerungen verantwortlich. Viele Menschen versuchen, im Alltag Geld zu sparen. Davon profitieren die Diskonter, Aldi und Lidl meldeten bereits ein gutes Weihnachtsgeschäft.

Aldi kommt laut dem Institut Kantar in Großbritannien auf einen Marktanteil von mehr als neun Prozent. Das entspricht einem Plus von sechs Prozentpunkten in den vergangenen zehn Jahren.

(APA)