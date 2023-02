Horizont erweitert – um bis zu 582 km

Der neue, rein elektrischen Audi Q8 e-tron

Die selbstbewusste Optik des vollelektrischen SUVs besticht auf den ersten Blick: Eine stark modellierte Schulterlinie verleiht dem Kraftpaket eine kräftige Portion Eleganz, die durch die neue Tagesfahrlichtsignatur unterstrichen wird. Prominent positionierte Lufteinlässe, die seitlich unter den LED-Scheinwerfern angebracht sind, und der neue Platz für das Kennzeichen direkt in der Mitte des Kühlergrills verstärken, neben den Audi-Ringen in neuem Design, den ersten Eindruck. Modernste, technische Features wie die an den beheizbaren Außenspiegeln angebrachten LED-Blinklichter machen den Q8 e-tron für andere Verkehrsteilnehmer besser sichtbar.

Bestechendes Design im Inneren

Selbstverständlich wird das dezente, luxuriöse Exterieur auch im Inneren des Q8 e-tron konsequent weitergeführt. Farbnähte im typischen Audi Sport GmbH Rot und Expressrote Nähte an den Sitzen, der Mittelkonsole und dem Lenkradkranz bilden einen gelungenen Kontrast zu den schwarzen Gurtbändern mit rotem Rand. Bereits von außen ist erkennbar, dass das SUV über viel Platz im Innenraum verfügt: Im Fond können bis zu drei Personen den Komfort durch die großzügige Kopf- und Beinfreiheit genießen. Ohne Passagiere, mit umgeklappter Rückbank, erhöht sich das Ladevolumen im Heck von 569 auf 1637 Liter. Der zweite Gepäckraum unter der Motorhaube verfügt über ein Fassungsvolumen von 62 Litern – darin lassen sich Utensilien, wie etwa Ladekabel, bequem verstauen. Zusätzlichen Stauraum ermöglichen Dachboxen, die als Audi-Original-Zubehör erhältlich sind.

(c) AUDI AG

Volle E-Power und Reichweite

Das vollelektrische Powerhouse bringt die Maximalleistung von 250 kW (etwa 340 PS) mit einem Sieben-Gang-Automatikgetriebe sicher auf die Straße. Innerhalb von Millisekunden wird das Antriebsmoment permanent und variabel zwischen den beiden Achsen optimal verteilt. Die völlig geräuschlose Motorleistung wird dabei reaktionsschnell und präzise umgesetzt, was eine hohe Fahrstabilität und Traktion garantiert. Durch eine stabile Querdynamik ergibt sich ein präzises Lenk- und Kurvenverhalten.

Für eine erstaunliche Reichweite wurde die Batteriekapazität des Audi Q8 e-tron deutlich erhöht und reicht beim Audi Q8 55 e-tron quattro für bis zu 582 Kilometer (lt. WLTP). Haushaltsstecker, Industriestrom-Anschlüsse oder öffentliche Ladestationen versorgen das SUV allerorts flexibel mit genügend E-Power, wobei die Ladezeit an High-Power-Charging-Stationen von zehn auf 80 Prozent bei einer maximalen DC-Ladeleistung lediglich 31 Minuten beträgt. Während der Fahrt lädt das Fahrzeug durch das Rekuperation-System die Akkus sowohl bei der Beschleunigung als auch beim Bremsen selbstständig auf. Die Optimierung der Reichweite und damit das volle Ausschöpfen der Batterieleistung gelingt mit dem Range-Modus. Der Routenplaner erleichtert längere Ausfahrten, denn er schlägt Ladestopps entlang der geplanten Strecke vor – damit wird die hohe Ladeleistung des Q8 e-tron effektiv ausgereizt. Mehr als 425.000 öffentliche Ladepunkte in 26 europäischen Ländern mit individuellen Tarifen für Kurz- oder Langstrecken stehen mit dem e-tron Charging Service zur Verfügung, eine Übersicht der Ladevorgänge und sämtliche Rechnungen werden mit der myAudi App dokumentiert.

Sicherheit in allen Situationen

Aufgrund des leisen Betriebsgeräusches des Audi Q8 e-tron verfügt das vollelektrische SUV über ein akustisches Warnsystem, das Fußgängern und Radfahrern in unmittelbarer Umgebung das Nähern des Fahrzeugs ankündigt. In kritischen Fahrsituationen unterstützt das Audi pre sense basic und ergreift bei Not-, Gefahren- und fahrdynamischen Grenzsituationen präventive Schutzmaßnahmen. Dazu gehört etwa das Straffen der Sitzgurte. Ein mehrstufiges Warnkonzept – das Audi pre sense – hilft mittels einer Frontkamera, Auffahrunfälle zu vermeiden. Ein zusätzlicher Komfortfaktor ist die Einparkhilfe plus mit integrierter Umgebungsanzeige.

(c) AUDI AG

Modern, digital und State of the Art

Das Audi virtual cockpit mit dem volldigitalen, 12,3 Zoll großen Kombiinstrument zeigt unter anderem aktuelle Daten, wie Geschwindigkeit und Drehzahl an, zusätzlich behält der Fahrer die mögliche Reichweite und Daten zur Rekuperation im Blick. Auf dem 10,1-Zoll-HD-Farbdisplay an der Mittelkonsole liefert das System genaue Daten zur Topografie und der aktuellen Verkehrssituation mittels MMI Navigation plus mit MMI touch. Damit wird ebenfalls das Infotainment-System gesteuert. Einen weiteren Wohlfühlfaktor beschert die serienmäßige Komfortklimaautomatik 2-Zonen, eine Standklimatisierung kühlt oder wärmt das Fahrzeug vor dem Fahrtantritt. Für die mobile Stromversorgung für digitale Endgeräte stehen im Audi Q8 e-tron ein USB-Power-Ladegerät und insgesamt drei 12-Volt-Steckdosen bereit.

Immer connected

Nicht bloß der Fahrer, sondern auch alle Passagiere sind – wenn gewünscht – stets online und connected, denn es wird ein WLAN-Hotspot bereitgestellt. Für den richtigen Sound sorgen zehn Lautsprecher, ein Centerspeaker und Subwoofer inklusive. Mit Apple Music Built-in steht jederzeit eine Auswahl von mehr als 100 Millionen Songs zur Verfügung und der Q8 e-tron wird zum fahrenden Konzertsaal oder Live-Club. Gesteuert wird das Infotainment-System ebenfalls bequem über das MMI, genauso wie die serienmäßige Audi connect Navigation: Es ermöglicht die Navigation mit Google Earth, liefert Online-Verkehrsinformationen, Parkplatz- und Reiseinfos und glänzt mit einer erweiterten 3-D-City-Darstellung. Weitere Zusatzdienste stehen mittels Audi connect, über das zudem Functions on Demand gebucht werden können, zur Verfügung. Über die Fahrdaten des Audi Q8 e-tron informiert die myAudi App.

