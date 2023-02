Nadja Tiller ist tot: Filmstar, Buhlschaft, Miss Austria

Die Wienerin wurde mit "Das Mädchen Rosemarie" berühmt und war eine der Leinwandlegenden des deutschsprachigen Nachkriegskinos - aber auch in internationalen Produktionen zu sehen.

Sie war eine der Legenden des deutschsprachigen Nachkriegskinos und galt lange als eine von dessen erotischsten Vertreterinnen: Nadja Tiller. Nun ist die Wienerin in der Nacht auf Dienstag im Alter von 93 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg verstorben.

In ihrer langen Karriere spielte die am 16. März 1929 geborene Tiller in über 120 Filmen und Serien. Die Wienerin stammte aus einer Künstlerfamilie: Sie besuchte 21 Schulen, weil die Eltern viel gastierten - aber sie fiel nie durch, wie sie einmal später stolz erzählte.

Zu Beginn ihrer Karriere arbeitete sie noch als Model (oder Mannequin, wie man damals sagte). Und war 1949 die erste gewählte Miss Austria. In demselben Jahr wurde sie (nach dem Studium am Max-Reinhardt-Seminar) Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt.

Cineastische Unsterblichkeit erlangte sie 1958 in der Rolle der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt in "Das Mädchen Rosemarie". Ein skandalträchtiger Film. Sie war die Leinwandvenus der prüden Wirtschaftswunderjahre: distanziert, elegant, erotisch.

Tiller im skandalträchtigen Film "Das Mädchen Rosemarie" (1958). (c) imago images/Everett Collection (Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de)

Sie drehte mit Martin Held, Dieter Borsche, Johannes Heesters. Weitere Filme: "Labyrinth der Leidenschaften" (1959), "Buddenbrooks" (1959), "Lulu" (1962), "Moral", "Schloß Gripsholm".

Tiller arbeitete auch in internationalen Produktionen, etwa an der Seite von Jean Paul Belmondo ("Der Schlaufuchs") und Jean Gabin ("Im Mantel der Nacht"). Mit Jean Marais drehte Tiller "Des Königs bester Mann", mit Pierre Brasseur "Affäre Nina B.", mit Vittorio Gassman "Schwarze Seele“.

Nadja Tiller mit Ian Bannen in "An einem Freitag um halb Zwölf" (1961) imago images/Everett Collection

Filmangebote von Visconti, Fellini oder Antonioni lehnte sie ab, teils wegen ihrer Kinder. Sie war rund ein halbes Jahrhundert mit dem deutschen Filmkomiker Walter Giller verheiratet, sie galten als Traumpaar der Branche. Er starb bereits 2011.

Nadja Tiller mit ihrem Mann Walter Giller im Theaterstück Plaza Suite. imago stock&people

1967 und 1968 gab sie die Buhlschaft im Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Und wirkte auch in Fernsehserien mit: in "Der Kommissar", "Hotel Sacher", "Tatort", "Traumschiff".

(red.)