Schauspieler Jansen Panettiere mit 28 Jahren gestorben

US-Star Hayden Panettiere hat ihren Bruder Jansen verloren. Der 28-jährige Schauspieler und Künstler wurde in New York City tot aufgefunden. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Jansen Panettiere, ein etablierter Synchronsprecher, der etwa eine Rolle in "Ice Age: Jetzt taut's" hatte und der Bruder der Schauspielerin Hayden Panettiere war, ist tot. Wie das US-Portal „TMZ“ unter Berufung auf Familienkreise vermeldete, starb der 28-Jährige am Wochenende in New York. Die US-Zeitung „CNN“ bestätigte die Meldung mit Verweis auf Kasey Kitchen, einer Sprecherin von Hayden Panettiere. Die Todesursache des jungen Mannes ist bis dato unklar, die Untersuchung sei im Gange.

Als Kinderschauspieler begann Panettiere seine Karriere in den frühen 2000er-Jahren, an der Seite seiner fünf Jahre älteren Schwester. Hayden Panettiere ist durch ihre Rollen "Heroes" und "Nashville" bekannt geworden, ihr Bruder hatte erste Auftritte in der Serie "Even Stevens" und der Sitcom "Hope & Faith". Ende Jänner postete der Schauspieler ein letztes gemeinsames Bild auf Instagram.

Fortlaufende Karriere

Später begann Jansen Panettiere als Synchronsprecher zu arbeiten. Er übernahm Rollen in verschiedenen Fernsehsendungen und Filmen, darunter eine in "Blue's Clues" und im Animationsfilm "Ice Age: Jetzt taut's". Der Sprecher und Schauspieler wurde zur festen Größe in der Nickelodeon-Zeichentrickserie "The X's", in der es um eine Agentenfamilie geht, die das Böse vereitelt. In seiner fortlaufenden Karriere spielte er in Titeln wie "The Walking Dead", "Major Crimes" und "How High 2" mit.

Der letzte berufliche Vermerk auf der US-amerikanischen Datenbank "IMDb" des Schauspielers war die Rolle als Robin in dem romantischen Film "Love and Love Not" (2022). "TMZ" zufolge sei er zum Zeitpunkt seines Todes noch an fünf weiteren Projekten beteiligt gewesen.

Kunst und Uni

Der kürzlich Verstorbene galt auch als aufstrebender Künstler. Seiner Website zufolge war die Kunst für ihn ein Mittel, um mit seinen Angstzuständen und Depressionen umzugehen. „Er malt seine Probleme“, liest es sich dort. Auf Instagram teilte er seine Kunst regelmäßig. 2016 erhielt er zudem seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Drury University, einzusehen auf der Plattform LinkedIn.

(red)