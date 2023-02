Carina Hartl, Wiens Schokoladeverkosterin

Ein Genussmittel und keine Süßigkeit soll Schokolade sein. Dafür setzt sich Carina Hartl mit ihren Verkostungen ein.

Die Art und Weise, wie Schokolade konsumiert wird, verhilft ihr nicht gerade zu mehr Ansehen. Denn wird die zumeist im nächsten Supermarkt erworbene Tafel angebrochen, ist das selten ein geselliger Moment. Viel öfter sitzt man zu Hause auf der Couch, nascht so ganz nebenbei: Das Genussmittel wird im Handumdrehen zur Süßigkeit degradiert, Aromen rücken in den Hintergrund, alles trieft vor Fett und Zucker. Ganz anders, als das etwa in der Naturwein-, Craftbier oder Spezialitätenkaffeeszene der Fall wäre.

Da sucht man ein Lokal auf, im besten Fall sind Sommeliers oder Expertinnen zugegen, die über das Produkt aufklären, Bewusstsein dafür schaffen. Doch auch die Schokolade habe sich eine größere Szene verdient. So sieht das zumindest Carina Hartl. Die Oberösterreicherin betätigt sich seit zwei Jahren nebenberuflich als „Tafelkuratorin“, richtet Schokoladenverkostungen („Tafelrunden“) aus, verschickt thematisch aufeinander abgestimmte Sets („Tafelpost“) und verkauft auf ihrer Website ein ausgesuchtes kleines Sortiment. Sie hat die Expertinnenrolle also kurzerhand selbst übernommen.