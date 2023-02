Modehändler Zalando baut Hunderte Stellen ab

Einige Unternehmensbereiche seien in den vergangenen Jahren "zu sehr gewachsen", schrieb der Online-Händler in einem Rundschreiben.

Die nachlassende Kauflaune der Verbraucher zwingt Zalando zu Stellenstreichungen. "Mehrere Hundert" der insgesamt 17.000 Jobs würden wegfallen, schrieb der Online-Modehändler in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter, das die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag einsehen konnte. "In den vergangenen Jahren sind einige Bereiche unseres Unternehmens zu sehr gewachsen. Dies ist ein sehr schwieriger, aber notwendiger Schritt, um die Herausforderungen und Chancen, die die Zukunft für uns bereithält, bestmöglich zu nutzen." Zunächst hatte die "Financial Times" über die Pläne berichtet.

Zalando hatte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen im November 2022 einen zurückhaltenden Ausblick geliefert. Gleichzeitig warnte der Dax-Konzern, dass die mittelfristigen Ziele wohl nur mit Verzögerung erreicht würden.

(Reuters)