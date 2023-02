Wiener Linien bieten ehemaligen Lifebrain-Mitarbeitern neue Jobs an

Mehr als 300 Arbeitskräfte verlieren durch die Rückkehr des Covid-Testlabors zum Normalbetrieb ihren Job. Die Wiener Linien, die seit geraumer Zeit mit Personalmangel zu kämpfen haben, wollen nun einen Quereinstieg ermöglichen.

Mit der Abschaffung der Testpflicht beim Besuch von Spitälern und Pflegeheimen Ende Februar und dem Ende der Corona-Teststrategie des Bundes mit 30. Juni kehrt auch beim Labor Lifebrain langsam Normalität ein. Für mehr als 300 Menschen bedeutet dies jedoch den Verlust ihres Jobs. Da die Anzahl der auszuwertenden PCR-Tests sinkt, will das Wiener Labor zum „Normalbetrieb“ zurückkehren. Die Folge: Von den rund 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wurden 306 vom Dienst freigestellt, wie das Unternehmen in der vergangenen Woche mitteilte.

Wie der „Kurier“ berichtet, bieten die Wiener Linien diesen nun einen neuen Arbeitsplatz an. Entsprechende Informationsveranstaltungen hätten dieser Tage in den Räumlichkeiten von Lifebrain stattgefunden, teilten die Wiener Linien in einer Aussendung mit. Erste Bewerbungen seien bereits eingegangen.

Wiener Linien wollen Quereinstieg ermöglichen

Lifebrain-Mitarbeiter werden der Aussendung zufolge im Zuge des 5-Punkte-Programms angeworben. Die Wiener Linien, die schon seit geraumer Zeit mit Personalmangel zu kämpfen haben, wollen dadurch bis Herbst zum normalen Fahrplan mit dichteren Intervallen zurückkehren.



„Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lifebrain haben am Anfang der Pandemie einen Quereinstieg in das Labor-Unternehmen gewagt. Jetzt wollen wir diesen motivierten und engagierten Menschen einen Quereinstieg bei den Wiener Linien ermöglichen,“ betont Petra Hums, Wiener Linien Geschäftsführerin für den kaufmännischen Bereich.

Die Wiener Linien dürften zudem nicht das einzige Unternehmen sein, das ehemaliges Lifebrain-Personal abwerben möchte. Details oder eine genaue Zahl wurden nicht genannt, es gebe aber "mehr als drei oder vier Unternehmen", die ähnliche Angebote präsentierten, so ein Sprecher des Labors. Man hoffe, dass sich auch weitere Firmen dem Beispiel der Wiener Linien anschließen.

