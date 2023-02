„Belshazzar“: Wie man Händel das Wasser abgräbt

Ein Buh- und Bravo-Gefecht für Händels Oratorium „Belshazzar“ im Musiktheater an der Wien. Die Inszenierung deutet die biblische Geschichte in einen dystopischen Kampf um gerechte Verteilung der globalen Wasserreserven um.

„Discover THE KING’s latest Single“, läuft es über den News-Ticker: Wer König von Babylon ist, kann sich nicht nur eine Hofberichterstattung via Livestream leisten, sondern darf sich auch eines entsprechenden Echos sicher sein. Belshazzar produziert sich also als Silberglitzer-Popstar mit einem neuen Song. Tenor Robert Murray ist freilich eher als Darsteller der monströsen Seiten Belshazzars glaubwürdig, der nach Herzenslust foltert, vergewaltigt und mordet: Die etwas forciert ausgestellte Höhensicherheit kann seinen eher spröden Stimmklang nicht aufwiegen. Aber Christina Pluhar macht mit ihrem Ensemble L’Arpeggiata das, was diese Formation am besten kann: Barockmusik in groovige Unterhaltung der Gegenwart verwandeln.

Kein Wunder also, dass man in „Let the deep bowl“ statt Georg Friedrich Händel stellenweise nur improvisierte Perkussion vernimmt – und die gegrölte Begeisterung des Schoenberg Chores. Der verkörpert sonst natürlich gewohnt sorgsam drei verschiedene Völker in Wort und Ton: die dekadenten Babylonier, zumeist in tänzerischem Schwung, die Perser, unterstützt von kriegerischen Fanfaren, sowie die versklavten, zuletzt befreiten Juden, die dem altehrwürdigen Kontrapunkt huldigen. Aber, wie bereits zu merken: Ganz so einfach und bekannt läuft die biblische Geschichte von Händels 1744 komponiertem Oratorium diesmal nicht ab.