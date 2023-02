Auf den Spuren von Skisprung-Legende Willi Pürstl

Wenn die Kanadierinnen rund um Alexandria Loutitt bei der WM in Planica abheben, gibt ihnen mit Janko Zwitter ein Österreicher das Startzeichen. Da werden am Schanzentisch Erinnerungen wach – an Pionier Willi Pürstl.

Planica/Ottawa. Alexandria Loutitt ist guter Laune. Die 19-jährige aus Calgary ist Skispringerin und kennt sich in Planica bestens aus. Die meiste Zeit des Jahres verbringt sie mit ihrem Team schließlich in Slowenien. Hier wird trainiert, gesprungen, an Ski und Anzügen gebastelt. Von hier aus ist sie auch schneller bei ihrem Freund, dem ÖSV-Springer Daniel Tschofenig. Loutitt ist auch bei der Nordischen WM Kanadas große Hoffnung am Schanzentisch. Die Qualifikation auf der Normalschanze hebt heute (16.30 Uhr) an.

Sie gewann mit dem Mixed-Team bei Olympia Bronze, die vom Kärntner Janko Zwitter betreute Loutitt siegte heuer beim Weltcup in Zao – als erste Kanadierin überhaupt. Zudem als erstes Ahornblatt seit 30 Jahren, nach dem legendären Horst Bulau. Kanada, Trainer aus Österreich, Bulau – natürlich, das war schon einmal ein Schanzen-Märchen, aber geschrieben von einem ganz Großen aus vergangenen Tagen: Willi Pürstl, dem legendären Tourneesieger von 1975.