Amtrak-Joe im Wilden Osten

Es muss in ziemlich grauer Vorzeit – also zu Zeiten der Schwarz-Weiß-Fotografie – gewesen sein, dass ein US-Präsident neuneinhalb Stunden mit dem Zug gefahren ist wie Joe Biden nach Kiew.

Fünf Stunden später ging es gleich wieder retour und nonstop nach Polen. In Zeiten des „Dampfrosses“ nannte man das in den USA „Whistle-Stop-Tour“, als Kandidaten im Wahlkampf an größeren Stationen Halt machten, um am Zugende Reden zu schwingen.

Seither ist in den USA die Eisenbahn zum Fossil und Liebhaberobjekt für Nostalgiker geworden. Joe Biden gilt als Eisenbahn-Fan, und er trägt den Spitznamen „Amtrak-Joe“ wie ein Ehrenzeichen, seit er als junger Senator mit dem Amtrak-Express nach Washington pendelte und mit jedem Schaffner amikal plauderte.

Giorgia Meloni machte es Biden nach – nur dass die italienische Premierministerin die Rückreise womöglich mit Proviant antrat. Wolodymyr Selenskij hatte ein paar Flaschen Wodka für Silvio Berlusconi versprochen, um – in Konkurrenz zum Kreml-Herrn – um die Gunst des „Cavaliere“ zu buhlen. Vor der Zugfahrt steckte sich Meloni noch schnell eine Zigarette an. Biden ruckelte indes nüchtern durch den Wilden Osten. Er hat Alkohol wie Nikotin abgeschworen – anders als die Pioniere im Wilden Westen, die qualmend und mit Whiskeyflasche dahindampften. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2023)