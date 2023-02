Wieso zieht uns selbst der „Club Med“ davon?

(c) IMAGO/VWPics (IMAGO/Edwin Remsberg)

In Sachen Inflation performt Österreich derzeit recht blamabel.

Spanien, das derzeitige Inflation-Musterland in der EU, könne wohl kein Vorbild für Österreich sein, heißt es, wenn die Rede auf die für westeuropäische Verhältnisse besonders mäßige Inflation-Performance Österreichs kommt.

Das ist im Prinzip richtig: Das zum schuldenfreudigen „Club Med“ gerechnete Land hat eine wesentlich höhere Staatsschuldenquote als Österreich, heftige strukturelle Probleme auf dem Arbeitsmarkt und so weiter.

Aber nur annähernd halb so viel Inflation. Irgendetwas machen die Iberer bei allem Vorbehalt zu ihrer generellen Wirtschaftspolitik hier also richtiger. Wie übrigens der gesamte, bei uns immer etwas geringschätzig betrachtete, Club Med: Auch Griechenland und – eingeschränkt – Italien weisen derzeit teils deutlich bessere Daten aus. Weil sie wie gewohnt auf Teufel komm raus Schulden machen und damit die Teuerung auf Pump kurzfristig abfedern, was mittelfristig aber die nächste Schuldenkrise befeuert? Eben nicht: