Der Machtkampf, der in der Formel 1 tobt

Typen und Meinungen werden im Sport oft vermisst. Lewis Hamilton würde all das mitbringen. Doch der „Maulkorb“ der FIA zeigt auf, dass deren Prioritäten woanders liegen.

Der Kniefall als Zeichen des Protests gegen Rassismus vor den Rennen, im T-Shirt mit Gedenkworten für die von Polizisten getötete US-Amerikanerin Breonna Taylor auf dem Podest: Die Vormachtstellung auf der Rennstrecke mag Lewis Hamilton in der Formel 1 inzwischen abhandengekommen sein, abseits davon aber geht er, einem siebenfachen Weltmeister gemäß, weiterhin als Wortführer voran. „Nichts wird mich davon abhalten, mich zu den Dingen zu äußern, die mir am Herzen liegen, und zu den Themen, die es gibt“, erklärte der Brite. Genau das aber möchte der Weltverband FIA in Zukunft unterbinden.