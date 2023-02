Steuersenkungen? Der Staat soll den Bierkonsum ankurbeln

Trotz steigender Preise konnten die heimischen Brauereien ihren Absatz zuletzt steigern. Die Gastronomie wird aber immer mehr zum Sorgenkind. Die Bierbranche fordert nun Steuersenkungen für den Gastro-Ausschank, das Finanzministerium winkt aber ab.

Das vergangene Jahr war ein gutes für die heimischen Brauereien. Mit einem jährlichen Konsum von rund 100 Litern Bier pro Kopf zählen die Österreicher hinter den Tschechen noch immer zu den verlässlichsten Biertrinkern der Welt. Auf den heimischen Markt ist also Verlass. Und das trotz eines vor allem in der Gastronomie starken Preisanstieges. Fünf von sechs hierzulande gebrauten Bieren wurden 2022 in Österreich abgesetzt, ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Vom Volumen her kann sich das Jahresergebnis 2022 sehen lassen“, resümiert Sigi Menz, Obmann der heimischen Brauwirtschaft, am Dienstag in der jährlichen Bilanz-Präsentation.

Tatsächlich lassen sich die Zahlen sehen: Auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist der Bierabsatz zuletzt leicht gestiegen. Dennoch bereiten die jüngsten Entwicklungen auf dem Biermarkt der Branche zunehmend Sorgen. Es braut sich etwas zusammen.