Abschied von Panic! At The Disco: Ade Exzess!

Schicksal eines Millennials: Brendon Urie geht mit 35 in den Ruhestand. Seine Band Panic! At The Disco zelebrierten ein letztes Mal die sinnlichen Segnungen des Rock'n'Roll. 10.000 Fans tobten mit.

Die Romantisierung ihrer Erbsensuppenzeit scheint für erfolgreiche Bands die allergrößte Freude zu sein. Panic! At The Disco praktizierten dies in ihren Liedern immer wieder. Am erfolgreichsten vor vier Jahren in Song „High Hopes“. Keinen Cent in der Tasche, aber die grandiose Vision von sich selbst im Schädel: So marschiert der Protagonist in die wilde Welt des Showbusiness.

Nobel von Cellos und Geigen gepolstert, erklang dieser Hit in der Stadthalle. Er war die Zugabe nach 24 anderen, stürmisch abgefeierten Teenagerhymnen. Und das wohl bekenntnishafteste Lied des Abends. Die verantwortliche Person für den darin geschilderten Drall nach oben benannte Urie in der zweiten Strophe: „Mama said, fullfill the prophecy, be something greater.“

Genauso tat es der brave Sohn. Erst mit strubbeligem Haar, später mit hochsolidem Bürstenhaarschnitt. Ein Ende war nach sieben Erfolgsalben nicht absehbar. Und doch verkündete Urie im Jänner das Ende seiner 19 Jahre bestehenden Band. Der Grund dafür war simpel, dass seine Freundin schwanger ist und Urie sich voll auf die Familie konzentrieren will. Da ist der 35-jährige ein typischer Millennial, der auf seine Work-Life-Balance achtet. Popstar ist zwar ein geiler Beruf, aber es gibt noch mehr im Leben . . .

Schau, Mama, ich hab's geschafft!

Was passiert, wenn die schönsten Hoffnungen erfüllt sind? Gibt es ein Leben nach dem Happy End? Wer weiß. Die Fans reagierten ihren Frust über das Ende noch einmal am Merchandise-Stand ab. Die materiellen Tröstungen, etwa T-Shirts um 50 Euro, waren nicht gerade wohlfeil. Dafür gaben Panic! At The Disco live alles, was sie hatten. Der Opener, das krachige „Say Amen (Saturday Night)“, fuhr den 10.000 Besuchern sofort in die Beine. Thematisch wäre „Hey Look Ma, I Made It“ die dramaturgisch elegantere Wahl gewesen, als Pendant zur Zugabe „High Hopes“, aber egal. Uries maliziöse Worte hangelten sich an gleißenden Bläsermotiven hoch. Er fühle sich wie eine Prostituierte, sang er grell, sein Zuhälter sei die Plattenfirma. Alle erfreuen sich an seinem Erfolg, die Mama, die Freunde, nur er nicht mehr. Der Song ist von 2018. Da hat sich das Ende schon abgezeichnet. Und doch war es kaum zu glauben, angesichts der Spielfreude der Band. Einmal noch wurde mit „Don't Threaten Me With A Good Time“ der Exzess gefeiert, der bekanntlich mit dem Rock'n'Roll einhergeht. Urie huldigte mit der schönsten seiner Stimmen den Substanzen: „Champagne, cocaine, gasoline and most things in between.“ Und feierte deren Folgen, etwa das Aufwachen im Swimming Pool des Nachbarn. Mit mächtigem Geknatter ging es dann zu „Miss Jackson“, was laut Urban Dictionary in den USA für die promiskuitive Frau steht. Kurz nach den Freuden senkten sich moralische Bedenken ins Hirn des Helden: „Miss Jackson, are you nasty?“

Urie wird sich das alles in Hinkunft ersparen. Wird er das auch genießen können?