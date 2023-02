Warum sich Österreichs Terms of Trade massiv verschlechtert haben

Wirtschaftsminister Martin Kocher will heimischen Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte helfen.

Der Krieg in der Ukraine war nicht nur ein Schock für die Weltwirtschaft, sondern auch für Österreichs Wettbewerbsfähigkeit. Die Leistungsbilanz könnte heuer negativ ausfallen.

Zwar entwickelte sich Österreichs Außenwirtschaft in den ersten drei Quartalen des Vorjahrs stark. Zu laufenden Preisen legten die Exporte um 18,7 Prozent und die Importe sogar um 21,6 Prozent zu. Real wuchsen die Exporte um 8,1 Prozent und die Importe um 5,6 Prozent. Doch die große Diskrepanz zwischen nominellen und realen Importwerten verheißt nichts Gutes.

Denn die massiven Importpreissteigerungen, die dieser Diskrepanz zugrunde liegen, bedeuten auch eine Verschlechterung der sogenannten Terms of Trade. So nennen Ökonomen das Verhältnis zwischen den Preisen, die man für Importe zahlen muss, und den Preisen, die man für Exporte erhält. Steigen die Importpreise im Verhältnis zu den Exportpreisen, verschlechtern sich die Terms of Trade. Und das wiederum führt oft zu einer Verschlechterung der Handelsbilanz – und es lastet auf der Kaufkraft heimischer Konsumenten.

Importe massiv verteuert

Dass sich Österreichs Terms of Trade zuletzt massiv verschlechtert haben, zeigt das am Dienstag vorgestellte Gutachten des Forschungsschwerpunkts Internationale Wirtschaft (FIW) zur österreichischen Außenwirtschaft. Die Preise für Warenexporte stiegen demnach um 5,5 Prozentpunkte weniger als jene für Importe. Grund sind freilich der Krieg in der Ukraine und die strategische Verknappung von Energielieferungen vonseiten Russlands.

Die gute Nachricht ist, dass es auf den Energie- und Rohstoffmärkten laut Gutachten heuer zu einer Entspannung kommen wird. Die schlechte Nachricht ist, dass sich die Terms of Trade erst dann wieder verbessern, wenn die Preise auf diesen Märkten wieder merkbar sinken. Heuer wird sich das Tauschverhältnis sogar noch leicht verschlechtern, ehe 2024 mit dem erwarteten Anspringen der Weltkonjunktur eine leichte Verbesserung der Terms of Trade erwartet wird.

Handelsbilanz verschlechtert

Die Handelsbilanz hat sich laut vorläufigen Zahlen 2022 erneut verschlechtert und betrug mit einem Defizit von 20,5 Mrd. Euro rund 4,6 Prozent des heimischen BIPs. Die positivere Entwicklung der Dienstleistungsbilanz konnte das Handelsbilanzdefizit im Vorjahr aber ausgleichen. Getrieben wurde diese Entwicklung durch den Anstieg der Reiseverkehrsexporte – also mehr Reisen von ausländischen Touristen nach Österreich. 2022 lag die Leistungsbilanz daher mit 200 Mio. Euro im Plus.

Allerdings, so das FIW-Gutachten, droht Österreich heuer zum ersten Mal seit 2001 wieder ein Leistungsbilanzdefizit, beim FIW rechnet man mit einem Minus von 1,8 Mrd. Euro. Grund sei auch, dass die Dynamik im Tourismus aufgrund der Inflation heuer nachlassen dürfte.

Kocher setzt auf Missionen

Als politische Schlussfolgerung zieht Wirtschaftsminister Martin Kocher aus dem Gutachten, dass es wichtiger denn je sei, heimische Exportbetriebe zu fördern. Durch Wirtschaftsmissionen in Zukunftsmärkte und gemeinsame internationale Wirtschaftskommissionen könne man Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte und dem Ausbau bereits bestehender Geschäftsbeziehungen unterstützen.

Darüber hinaus betonte Kocher, wie wichtig der Abbau bestehender Handelshemmnisse und die Vermeidung von Handelskonflikten für ein kleines, exportorientiertes Land wie Österreich sei. Mit Blick auf das bereits fertig verhandelte Mercosur-Abkommen habe er Bedenken, so Kocher. Es müsse sichergestellt werden, dass der Regenwald geschützt wird. Und auch auf die heimischen Landwirte müsse Rücksicht genommen werden. (luis/APA)