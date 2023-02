Erdbebenkatastrophe in der Türkei: „Das hat einem das Herz zerrissen“

Allein in der Türkei verursachte die Katastrophe Schäden von rund 84 Milliarden Dollar.

Weiße Zelte des türkischen Katastrophenschutzamtes Afad reihen sich in einem Lager in der Stadt Pazarcik aneinander. Vor einigen Zelten liegt Brennholz, bei anderen sind die Planen am Eingang mit Steinen beschwert, damit sie im kalten Wind nicht flattern. „Dieses offene Gelände hier benutzen wir als Spielplatz“, sagt ein türkischer Beamter, der die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und die deutsche Innenministerin Nancy Faeser am Dienstagnachmittag durch das Lager führt.