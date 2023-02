Die Welt des Wladimir Putin: „Ein Land, ein Volk, eine Wahrheit“

via REUTERS

Bei seiner Rede an die Nation wiederholt der Präsident sein Narrativ vom „verlogenen Westen“ – und setzt den nuklearen Rüstungsvertrag mit den USA aus.

Zum Ende hin, nachdem die ersten Gäste im Moskauer Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor bereits zu gähnen angefangen hatten, holte Wladimir Putin sie plötzlich aus dem Halbschlaf: Russland werde seine Teilnahme am New-Start-Abkommen aussetzen, sagte er in seiner Rede an die Nation.

Ein definitiver Ausstieg aus dem nuklearen Rüstungsvertrag mit den USA sei das zwar nicht. Sollten die Amerikaner allerdings ihre Waffen testen, so werde Moskau in nichts nachstehen, so der russische Präsident. Der Vertrag begrenzt die Nukleararsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Erst 2021 war die Laufzeit des Abkommens um fünf Jahre verlängert worden.