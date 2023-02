Der Westen darf sich von Putins Propaganda nicht verunsichern lassen

Die Botschaft des Kremlchefs an die Welt. In Sewastopol wird die Rede Putins auf einem Großbildschirm verfolgt.

Im psychologischen Abnützungskrieg um die Ukraine flüchtet der starke Mann Russlands in die Opferrolle und will zugleich die Europäer in Angst versetzen.

Es sind perfekte Inszenierungen – auf beiden Seiten der medialen Kriegsfront: Nach seinem symbolisch hoch aufgeladenen Überraschungstrip in die von Russlands Raketen bedrohte ukrainische Hauptstadt hat US-Präsident Joe Biden in Warschau außenpolitische Pflöcke eingeschlagen. Sein Besuch und seine Rede in Polen sind nicht nur ein Signal an die Nato-Verbündeten in Osteuropa und auch erneut an Kiew. Die Botschaft Bidens soll auch in Moskau gehört werden.

Dort hat Stunden zuvor Kreml-Chef Wladimir Putin seine eigene, durchinszenierte PR-Show abgezogen. Seine Rede an die Nation war ein „Best of Putin-Propaganda“, wie man diese nun seit einem Jahr kennt.