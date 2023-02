Olga Voglauer: "Wundern tut mich in Kärnten nicht mehr viel"

Die Milchbäuerin Olga Voglauer ist Vize-Klubchefin im Nationalrat, Parteichefin in Kärnten - und will die Grünen zurück in den Landtag bringen

In keinem Bundesland sind die Grünen so schwach wie im südlichsten – trotzdem will Landesparteichefin Olga Voglauer in die Regierung. Und: Warum die Landwirtin in der jüngsten Slowenen-Debatte trotz allem einen „Meilenstein“ sieht.

Die Presse: Frau Voglauer, Sie sind Bäuerin, Absolventin der Uni für Bodenkultur und Caritas-Landesvorständin – in der ÖVP fiele das in die Kategorie „Bilderbuch-Lebenslauf“. Warum sind Sie nicht dort gelandet?

Olga Voglauer: Weil es auch bäuerliche Rossnaturen bei den Grünen braucht.