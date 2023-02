Thiem scheitert in Rio de Janeiro auch im Doppel in der ersten Runde

Dominic Thiem reist nun nach Santiago de Chile weiter, ehe er ab 8. März beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells aufschlagen wird.

Nach seiner Auftaktniederlage im Einzel ist Dominic Thiem beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro auch im Doppel in der ersten Runde gescheitert. Der 29-jährige Niederösterreicher musste sich mit seinem spanischen Partner Pedro Martinez am Dienstagabend gegen das Duo Francisco Cabral (Portugal) und Horacio Zeballos (Argentinien) mit 3:6,4:6 geschlagen geben. Im Einzel war Thiem tags zuvor dem Brasilianer Thiago Monteiro unterlegen.

Kommende Woche geht es für Thiem, in der Weltrangliste derzeit auf Platz 96, zum ATP-250-Event nach Santiago de Chile, danach hat der frühere US-Open-Sieger eine Wildcard für das Masters-1000-Turnier in Indian Wells (ab 8. März) sicher.

