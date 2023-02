Gillian Anderson erforscht die weibliche Sexualität

Mit einem Buch will die Schauspielerin das Sexualleben von Frauen auf der ganzen Welt erkunden und stärken.

Von ihrer Rolle als Sexualtherapeutin in der britischen Serie „Sex Education“ dürfte etwas hängen geblieben sein. Die Schauspielerin Gillian Anderson startet ein neues Projekt, das die sexuellen Fantasien von Frauen erforscht. Es ist inspiriert von Nancy Fridays Bestseller „My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies", der 1973 veröffentlicht wurde. Er gilt als prägende Beobachtung des Sexuallebens von Frauen. Gillian Andersons Projekt will den Klassiker neu interpretieren und in das 21. Jahrhundert heben.

„Als Frauen wissen wir, dass Sex mehr als nur Sex ist“, erklärt Anderson ihr Vorhaben gegenüber „Harper's Bazaar“. „Aber so viele von uns sprechen nicht darüber. Unsere tiefsten, intimsten Ängste und Fantasien bleiben in uns verschlossen, bis jemand mit dem Schlüssel daherkommt.“ Anderson möchte gerne dieser Schlüssel sein.

Geheime Fantasien

Die Schauspielerin erklärte weiter, wie sie das Gefühl hat, dass Sex für Frauen alle möglichen Themen berühren kann. „Wenn wir über Sex sprechen, können wir auch über Weiblichkeit, Mutterschaft, Untreue, Ausbeutung, Zustimmung, Respekt, Fairness, Egalitarismus, Liebe, Hass, Vergnügen und Schmerz sprechen.“

Daher lautet ihrer Einladung: „Gibt es eine Fantasie, von der Sie noch nie jemandem erzählt haben, oder etwas, das Sie nur mit den vertrauenswürdigsten Vertrauten teilen würden, wenn überhaupt? Woher Sie auch kommen, mit wem Sie schlafen oder nicht, ob Sie 18 sind oder 80: Ich möchte von Ihnen hören. Schreiben Sie mir und beginnen Sie mit Ihrem Brief.“ Bis 28. Februar können Frauen ihre Fantasien noch auf deargillian.com einreichen.















(sh)