Kuriose Brückenbilder aus Kroatien gehen derzeit um. Ein hoher Unterschied zweier Brückenelemente macht auf den ersten Blick stutzig. Doch es gibt einen plausiblen Hintergrund, erklärt die bauausführende Strabag.

Es soll eine Art Wahrzeichen der südkroatischen Stadt Omiš werden. Eine Brücke zwischen zwei Felsen, 70 Meter über einem Canyon. Seit Tagen werden die Bilder der ungleich hohen Brücke über Omiš, südwestlich von Split, online diskutiert. „Wurde hier etwa gepfuscht?“ Kurz vor der sogenannten Hochzeit klafft ein Höhenunterschied zwischen den beiden Brückenseiten - zweifellos mit freiem Auge erkennbar. Der Abstand der Brückenteile könnte aktuell gar als Sprungschanze für einen Autostunt in einem Actionfilm dienen.

Die Brücke mit dem Höhenunterschied







Doch die bauausführende Strabag gibt nun Entwarnung. Der Abstand ergebe sich durch die spezielle Bauart der Brücke und werde schon bald auf die selbe Ebene ausgeglichen, berichtet „heute“. Es werde lediglich auf gutes Wetter gewartet, um die beiden Brückenseiten miteinander zu verbinden.

Beim Bau der Brücke über den Fluss Cetina mussten auf beiden Seiten Tunnel gegraben werden, die inzwischen auch Metallkonstruktionen beherbergen. Die beiden Brückenelemente wurden dann von dort aus mit einer Hydraulik zentimeterweise nach außen geschoben.

Da der Wind in der Schlucht sehr stark weht, kann die Brücke nur langsam abgesenkt werden. Oft muss unterbrochen werden, denn die Konstruktion wiegt im gesamten etwa 1100 Tonnen. "Zurzeit stehen beide Brückenhälften auf provisorischen Stützen, die in der Höhe verstellbar sind und bald ausgerichtet werden", so die Strabag.

