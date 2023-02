„Achtung, Achtung, es besteht die Gefahr eines Raketenangriffs“, mit dieser Nachricht wurden Radiohörer in einigen russischen Städten aufgeschreckt. Dem staatlichen Zivilschutz zufolge eine Fälschung.

In mehreren russischen Städten ist nach Behördenangaben am Mittwoch ein falscher Luftalarm ausgelöst worden. Der staatliche Zivilschutz Russlands sprach von einem Hacker-Angriff auf einige kommerzielle Radiosender. Medienberichten zufolge hatten Hörer mehrerer Sender am Morgen folgende Warnung vernommen: "Achtung, es wird Luftalarm ausgerufen. Alle müssen sofort in Schutzräume gehen. Achtung, Achtung, es besteht die Gefahr eines Raketenangriffs."

Wenig später teilte der Zivilschutz im Nachrichtendienst Telegram mit: "Diese Information ist eine Fälschung und entspricht nicht der Wirklichkeit." Die falsche Warnung sei im Moskauer Umland, in Pjatigorsk, Tjumen, Kasan, Nischny Nowgorod, Magnitogorsk und anderen Städten zu hören gewesen, berichtete das russische Medium "Meduza", das aus Lettland arbeitet.

Russland hat vor einem Jahr das Nachbarland Ukraine überfallen. Seitdem gibt es im flächenmäßig größten Land der Erde immer wieder Protestaktionen von Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegnern - etwa Brandanschläge auf militärische Einrichtungen. Ob der falsche Alarm nun auch im Zusammenhang mit dem Krieg stand, war aber zunächst nicht klar.

(APA/DPA)