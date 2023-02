Heeresmuseums-Direktor: „Krieg ist der Zustand einer Gesellschaft“

Nach Jahren der Kritik soll der neue Direktor Georg Hoffmann den Wandel bringen. Über rechtsextreme Fans, kuratierte Kriegerdenkmäler, Grenzen des Gehorsams – und wie Putin Österreich als Feindbild aufbaut.

Ein Heeresmuseum ist traditionell eine Ansammlung von Waffen, Uniformen und Schlachtenbildern. Böse gesagt: Etwas für Waffennarren und Monarchie-Nostalgiker. Wie stellen Sie sich ein zeitgemäßes Militärmuseum vor?

Es geht nicht mehr darum, einfach seine Schätze zu zeigen. Sondern darum, gezielt zu kuratieren: Warum ist dieses Objekt für uns relevant? Dazu brauchen wir mehr Wechselausstellungen. Alle Militärmuseen haben heute eine geweitete Perspektive: die Wechselbeziehung von Heer und Gesellschaft. Wenn uns die Weltkriege etwas gelehrt haben, dann dass Krieg der Zustand einer Gesellschaft ist. Hinter jedem Exponat stecken Menschen.

In den letzten dreieinhalb Jahren ist so viel über das HGM diskutiert worden wie in Jahrzehnten davor nicht. Traditionalisten und Modernisierer stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der Streit wirkt ideologisch gefärbt. Was steckt dahinter? Warum erhitzt es so sehr die Gemüter?