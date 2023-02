Was Duelle mit den Besten die ÖFB-Frauen lehren

(c) REUTERS (LISI NIESNER)

Der Spielerinnenpool für Teamchefin Irene Fuhrmann wächst, doch die Lücke ist vor allem in der Offensive noch eine große.

Wien. Mit zwei sehr unterschiedlichen Testspielergebnissen haben die ÖFB-Frauen den ersten Lehrgang des Jahres auf Malta beschlossen. Dem späten 2:1-Sieg folgte im zweiten Duell mit Vizeweltmeister Niederlande eine 0:4-Abfuhr. Mit dem erklärten Ziel, Umbruch und Verbreiterung des Kaders fortzuführen, wollte Teamchefin Irene Fuhrmann möglichst viele Spielerinnen gegen Topgegner, wie sie auch im Herbst in der neuen Nations League warten, sehen.

„Wir haben 19 Spielerinnen eingesetzt, das hat es auch noch nicht so oft gegeben“, hielt die Wienerin fest. Dauerläuferin unter Fuhrmann ist übrigens Barbara Dunst, die Flügelspielerin sammelte auch im 31. Spiel in Folge Einsatzminuten, blieb aber wie so viele Kolleginnen weitestgehend blass. Von einer „soliden Leistung“ sprach die Teamchefin, die allerdings angesichts der glatten Niederlage auch Problemstellen offensichtlich machte.