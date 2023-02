Österreichs Comeback in der Buckelpiste

Lang hat der ÖSV die Buckelpisten gescheut, dank Avital Carroll hat er nun sogar ein Aushängeschild mit Hollywood-reifer Geschichte.

Bakuriani. Am Anfang stand ein Karriereende. Melanie Meilinger, langjährige rot-weiß-rote Einzelkämpferin im Buckelpisten-Weltcup, zog auch verletzungsbedingt einen Schlussstrich – und widmete sich fortan der Entwicklung ihres in Österreich lang vernachlässigten Buckelpisten-Sports. Die Zeichen für eine Wiedereingliederung in den ÖSV standen gut, mit Roswitha Stadlober war eine neue Verbandsführung angetreten und mit der Ski-Freestyle-WM 2027 im Montafon wartet ein rot-weiß-rotes Großereignis am Horizont.

Erster Coup der 31-jährigen Ex-Athletin Meilinger: Sie stellte die Weichen für die Aufnahme der gebürtigen New Yorkerin Avital Carroll in den Skiverband und holte damit ein echtes Zugpferd an Bord. Denn das neue Aushängeschild der noch schwach besetzten Buckel-Sparte hat in ihrem ersten Winter als ÖSV-Starterin im Weltcup schon neun Top-Ten-Plätze eingefahren. Nun, wenn bei der WM im georgischen Bakuriani ab Samstag die Buckel-Bewerbe anstehen, träumt sie von der Medaille.