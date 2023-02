Bogdan Aurescu drängt auf Ende der „ungerechten“ Schengen-Blockade Österreichs. Die Ukraine will der rumänische Außenminister unterstützen, bis sie den „Krieg gewinnt“.

Die Presse: Rumänien ist als Nachbarland direkt vom Ukraine-Krieg betroffen. Rechnen Sie damit, dass der Krieg noch lang dauern wird?

Bogdan Aurescu: Das ist im Moment schwer einzuschätzen. Die kommenden Wochen und Monate sind entscheidend für den Ausgang des Krieges. Die europäischen Außenminister waren sich bei ihrem Rat diese Woche in Brüssel einig: Die EU und ihre Mitgliedstaaten werden so lang an der Seite der Ukraine stehen, bis sie den Krieg gewonnen hat. Rumänien tritt dafür ein, das zehnte EU-Sanktionspaket gegen Russland so schnell wie möglich zu beschließen.