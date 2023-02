Start in die Eiszeit: "Die Leute wollen Eis"

Mit dem freundlichen Wetter öffnen die ersten Eissalons in Wien, das europäische Eis des Jahres wird heuer aus Österreich kommen. Die Inflation macht sich freilich auch im Stanitzel bemerkbar.

Das ungewöhnlich milde Wetter lässt schon Gedanken an den Frühling aufkommen – und die ersten Eissalons nutzen das auch: „Es ist endlich wieder Eiszeit“, heißt es vom Eisgreissler.

Der niederösterreichische Bio-Eisproduzent sperrt sein Geschäft in der Rotenturmstraße am Freitag auf. Zwei Wochen früher als vergangenes Jahr – einen noch früheren Start habe es bisher noch nicht gegeben. „Wir sind relativ flexibel: Je milder die Tage sind, umso früher sperren wir auf.“

Der Eisgreissler ist nicht der einzige Eissalon, der nach der Winterpause schon geöffnet hat – sofern es überhaupt eine Pause gegeben hat.