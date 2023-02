BimBam-Festival: Poetische Bilder für die Kleinsten

Drucken

Hauptbild • Isabelle Schad „HARVEST“ • (c) Dieter Hartwig

Knackendes Unterholz und beschwingte Wischmopps: Bei einem Performance-Festival für Kinder gerät einiges in Bewegung.

Ein Wischmopp, der zum Leben erwacht, tanzende Tücher und Tische, die sich nachts am Lagerfeuer wärmen – es gibt viel zu entdecken, wenn wir den Blick auf die Welt verändern. Gerade Kinder tun das oft intuitiv, und diese Kreativität zu fördern und weiterzuentwickeln ist ein Ziel des Festivals BimBam, das sich an die Allerjüngsten richtet. Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits für Kinder ab sechs Monaten geeignet, andere ab einem, zwei oder drei Jahren.

2007 rief Helga Gruber das Festival ins Leben, seitdem findet es alle zwei Jahre statt. „Es war damals ein ganz neues Format, wo noch unklar war, wie das Publikum dieses annehmen würde“, erinnert sich die künstlerische Leiterin Katharina Schrott. Was klein begann, ist mittlerweile ein großes Projekt: Zehn internationale Kompanien zeigen in 61 Veranstaltungen in Stadt und Land Salzburg, Oberösterreich und Bayern ihre Stücke.