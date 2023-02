Aschermittwoch: Kickl-Debüt mit Attacke gegen Van der Bellen

Herbert Kickl beim politischen Aschermittwoch der FPÖ in Ried.

Der politische Aschermittwoch ist zurück aus der Coronapause – mit dem erwarteten FPÖ-Rundumschlag in Ried. Auch der Kanzler trat auf.

Wien. Mitunter derbe Reden bei Bier und Hering, alljährlich vorgetragen von ranghohen Politikern am Aschermittwoch: Diese eigentlich aus Bayern stammende Tradition hat Jörg Haider Anfang der 1990er nach Österreich – genauer gesagt: in die Rieder Jahnturnhalle – gebracht. Stammgast dabei, wenn auch nur als Redenschreiber oder Parteimanager Herbert Kickl – bis die blaue Tradition 2020 mit der Pandemie gebrochen wurde.

Jetzt, nach drei Jahren Coronapause, ist der politische Aschermittwoch zurück in den Untiefen des heimischen Polit-Diskurses – und Herbert Kickl steht dabei nicht mehr am Rand, sondern plötzlich in der ersten Reihe.