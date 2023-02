Weil sie zu Daten vordringt, die sonst niemand aushebt, und diese auch noch extrem nüchtern interpretiert, ist sie seit dem Ukrainekrieg zum Star in der russischen Ökonomenszene geworden. Wie die Sanktionen wirken, wie die Russen damit zurechtkommen und was ihnen 2023 bevorsteht, erzählt Natalja Subarewitsch im Interview.

Die Presse: Gerade seit Beginn des Ukraine-Krieges und vor dem Hintergrund der Sanktionen haben Sie sich den Ruf erworben, die russische Wirtschaft so nüchtern zu analysieren wie kaum jemand und Daten auszuheben, zu denen andere keinen Zugang haben...

Natalja Subarewitsch: ...bei den Daten, die Sie meinen, geht es um die Budgets in den russischen Regionen. Die Daten sind nicht geheim, sondern legal zugänglich. Aber um sich zu ihnen vorzuarbeiten, braucht man sehr gute IT-Leute. Die habe ich zum Glück unter meinen Kollegen.





Haben Sie auch den Eindruck, dass die Interpretation der ökonomischen Daten seit Kriegsbeginn sehr tendenziös auf allen Seiten geworden ist?



Ja.



Dann sagen Sie uns bitte: Wie groß waren die Veränderungen, die durch Krieg und Sanktionen ausgelöst worden sind?

Es gab keine großen Veränderungen. Der Rückgang der russischen Wirtschaft hielt sich im Rahmen von gerade mal 2,5 Prozent. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Die Einkommen der Bevölkerung sanken um einen Prozent. Die Industrie um 0,6 Prozent.



Aber beim Konsum war die Dynamik doch größer, oder?

Da haben Sie Recht. Hier muss man unterscheiden, ob Lebensmittel oder nicht. Nehmen Sie die Gastronomie – plus fünf Prozent. Gerade zum Jahresende hin nahm die Nachfrage zu. Der Umsatz bei Sekt stieg um 20 Prozent. Auch Wodka wurde mehr produziert. Die Leute nahmen mehr Kredite auf, passten sich nach der Teilmobilmachung vom September an und versuchten so zu leben wie früher. Das ist sehr russisch.

Was heißt das „sehr russisch“?