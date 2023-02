Ein Varieté in der alten Papierfabrik

Zwei Zirkusartisten werden sesshaft: Nach Jahren auf Tournee eröffnen Marc und Seraina Dorffner in Kleinneusiedl Österreichs erstes Varieté.

Große Fensterbögen, malerisch blätternder Putz, offene Erdlöcher im Innenhof. Ein Stück weiter, auf der anderen Seite des Flusses, fehlt efeuüberwachsenen Mauern sogar das Dach, die Sonne scheint ins Innere. Wo soll hier ein Varietétheater sein, das nächste Woche eröffnen will?

Das Geheimnis lüften ein Arbeiter und eine, bei genauem Hinsehen, doch sehr neue Tür, die in eine Parallelwelt führt, mit einem Schritt vom Lost Place in ein hochmodernes Veranstaltungsambiente. Auf der Bühne schiebt ein Baby auf dem Bauch liegend ein Bobby Car, ein kleines Mädchen im grünen Kostüm dreht sich im Kreis, und eine Artistin macht sich bereit, sich über all dem aufs Trapez zu schwingen.

Es sind, genau genommen, die zwei kleinen Kinder, die dafür gesorgt haben, dass in Klein-Neusiedl, ein paar Wiesen und Felder jenseits des Wiener Flughafens, in einer ehemaligen Papierfabrik gerade Österreichs erstes und wohl einziges Varieté-Theater entsteht. Er und seine Frau, erzählt der inzwischen herbeigeeilte Wiener Marc Dorffner, hätten einander im Zirkus kennen gelernt. Zehn Jahre waren die Artisten gemeinsam auf Tournee, „und das, was wir angeboten haben, ist immer breiter geworden. Wir haben immer mehr Nummern angeboten, uns für Licht- und Tontechnik interessiert, die Zelte mit auf- und abgebaut. Irgendwann haben wir gesagt: Eigentlich fehlt nicht mehr so viel, um selber etwas zu machen“. Und dann war da eben der Kinderwunsch, und das Bedürfnis, sesshaft zu werden.