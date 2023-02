Quereinstiegsoffensive: 1000 Bewerber für den Lehrerjob

Seit November ist der Quereinstieg in das Schulsystem erleichtert. Eine erste Zwischenbilanz stimmt Bildungsminister Polaschek optimistisch. Nun will er sich auf die Maturaklassen fokussieren.

Mathematik, Deutsch und Englisch heißen jene Fächer, in denen mittel- bis langfristig die Personalnot im AHS-Bereich am dringendsten sein wird. Zumindest, wenn man den Prognosen aus dem Bildungsministerium Glauben schenkt. Abgesehen von der angekündigten Verkürzung der Lehramtsstudien versucht eine Kampagne seit Herbst deshalb, mehr Menschen für den Lehrberuf zu begeistern.

Diese bezeichnete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Donnerstag erneut als „größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik“. Die erste Etappe, die im Herbst gestartet ist, zielte bisher auf das Anwerben von Menschen aus anderen Berufsfeldern ab. 1000 Menschen hätten sich seither beworben, informierte Polaschek bei seiner Pressekonferenz. „Das übertrifft alle Erwartungen bei weitem.“

Seit November 2022 gibt es einen eigenen Hochschullehrgang für Quereinsteiger. Das Modell erinnert an jenes von Teach For Austria, das es bereits seit 2011 gibt. Voraussetzung für den Quereinstieg in die Sekundarstufe im AHS-Bereich sind ein Bachelor von mindestens 180 ECTS sowie drei Jahre Berufspraxis. Wer sich bewirbt, muss ein Online-Assessment und ein persönliches Gespräch absolvieren. Wer ein positives Zertifikat ausgestellt bekommt, darf sich bei den Bildungsdirektionen um eine Stelle bewerben. Die pädagogische Ausbildung absolvieren sie in weiterer Folge berufsbegleitend. Wie viele von den 1000 am Ende übrig bleiben, wird sich erst zeigen.

Kampagne setzt nun auf Maturaklassen

Die Verteilung der Bewerber und Bewerberinnen sei regional „gut verteilt“, der Frauenanteil liege etwa bei 50 Prozent. Das Durchschnittsalter liege bei 40 Jahren. Sie könnten „vor allem kurzfristig“, jedoch nur einen Teil des Bedarfs decken. In einem zweiten Schritt wolle man nun den Fokus auf das Anwerben junger Menschen für das Lehramtsstudium legen.

So erhalten heuer die Maturanten und Maturantinnen einen Brief, in dem sie dazu ermuntert werden, Lehrer und Lehrerinnen zu werden. Bundesweit werden Werbematerialien in Schulen verteilt. Die Pädagogischen Hochschulen (PH) sollen zudem Schnuppertage für Schulklassen organisieren.

Alle Interessierten, vom Quereinsteiger bis zum Lehramtsanwärter, können sich die Website klassejob.at informieren.

(juwe)