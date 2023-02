Ein Plus für das digitale Bezahlangebot der „Presse“

Die Österreichische Auflagenkontrolle bescheinigt ein Plus von 1,4 Prozent bei Paid Content und eine positive Entwicklung für E-Paper und „Die Presse am Sonntag“.

Die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) zeigen für „Die Presse“ einen neuerlichen Anstieg beim E-Paper. Das 2. Halbjahr 2022 verzeichnet einen Zuwachs von 2 Prozent beim E-Paper-Anteil der verkauften Auflage gegenüber dem 2. Halbjahr 2021, es sind nun 25.310 ausgewiesene E-Paper.

Auch das digitale Bezahlangebot der „Presse“ verzeichnet einen Anstieg. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 gibt es ein Plus von 1,4 Prozent bei der exklusiven Online-Nutzung der Inhalte. Also bei jenen Lesern, die (ohne E-Paper) für die Nachrichten auf DiePresse.com oder in der „Presse“-App bezahlen. „Die Presse“ hat im März 2017 ihr Paid Content Angebot eingeführt.

„Die Presse am Sonntag“

„Die Presse am Sonntag“ erreichte im Jahresschnitt 2022 verglichen mit 2021 eine Steigerung um 0,7 Prozent auf 70.860 Stück der verkauften Auflage (inklusive E-Paper). „Die Presse“ Montag bis Samstag liegt im gleichen Vergleichszeitraum bei einer verkauften Auflage inklusive E-Paper von 66.557 Stück. Im Vorjahr waren es 67.681.

(red.)