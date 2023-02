Mystische Wunderwelt Java und Bali

Indonesien. Ein tropisches Paradies zwischen imposanten Vulkanen, mystischen Tempeln und traumhaften Stränden.

Indonesiens Inselperlen Java und Bali begeistern Sie mit atemberaubenden Kulturschätzen, tropischen Traumstränden und exotischem Luxus. Wer sich diese exquisite Auszeit auf den beiden vielfältigen und abwechslungsreichen Inseln gönnt, lernt diese auf eine ganz persönliche Art und Weise kennen: Lassen Sie sich von den spektakulären Vulkanlandschaften und den jahrtausendealten Kulturschätzen Javas in den Bann ziehen, bevor Sie auf der Götterinsel Bali von prächtigen Sandstränden, sattgrünen Reisterrassen und mystischen Tempelanlagen erwartet werden. Tief im Herzen Balis entfaltet sich das Maya Ubud Resort & Spa sanft über zehn Hektar üppiger tropischer Landschaft. Dort residieren Sie in Ihrer Heavenly Pool Villa mit luxuriöser Raffinesse auf über 300 m².

Fünfsterne-Luxus bietet das Maya Ubud Resort & Spa. (c) Ary Bestari



Reiseverlauf

Tag 1: Nachmittagsflug mit Emirates von Wien via Dubai nach Jakarta. Tag 2: Nach Ihrer Ankunft werden Sie von Ihrer lokalen deutschsprachigen Reiseleitung in Empfang genommen und zu Ihrem Hotel in Jakarta gebracht. Der restliche Tag steht Ihnen zur Erholung zur Verfügung.

Tag 3: Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch die Megacity Jakarta und besuchen u. a. das Nationalmuseum, den alten Hafen „Sunda Kelapa“ und den Fatahillah-Platz im Herzen der Altstadt. Im Anschluss fahren Sie weiter Richtung Bandung, wo Sie übernachten werden.

Tag 4: Sie erkunden die Hochlandstadt Bandung, die in der Kolonialzeit auch als „Paris Südostasiens“ bezeichnet wurde und Treffpunkt der Reichen und Mächtigen war. Nach der Stadtbesichtigung besuchen Sie eine Teeplantage in Ciater, wo Sie den gesamten Prozess des Teeanbaus kennenlernen. Nach einem Mittagessen in einem lokalen Restaurant erkunden Sie den Tangkuban-Perahu-Vulkan, wo Sie vom Kraterrand die heißen Wasserquellen und das kochende Meer aus Schwefel und Schlamm aus der Nähe betrachten können.

Tag 5: Sie setzen Ihre Reise per Zug nach Yogyakarta fort, die Sie durch den Dschungel und vorbei an zahlreichen Reisfeldern führt. Yogyakarta ist bekannt für seine traditionellen Künste und sein kulturelles Erbe. Nach Ihrer Ankunft besichtigen Sie direkt den Prambanan-Tempel – die größte hinduistische Tempelanlage Indonesiens. Der über 1000 Jahre alte Komplex entstand zur Verehrung des Hindu-Gottes Shiva und zählt seit 1991 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Am Abend erwartet Sie ein traditionelles Abendessen mit einer Ramayana-Tanzvorführung.

Tag 6: Bei der Stadtbesichtigung von Yogyakarta besuchen Sie u. a. den Kraton (Sultanspalast) sowie den historischen Vorort Kotagede, das ehemalige Zentrum des alten islamischen Königreichs Mataram, bevor Sie am Nachmittag den Borobudur-Tempel, die weltgrößte buddhistische Tempelanlage, besichtigen. Im Jahre 1991 erklärte die UNSECO den Borobudur-Tempel zum Weltkulturerbe.

Mitten aus dem Dschungel erhebt sich ein Monument zu Ehren Buddhas: Borobudur ist die größte buddhistische Tempelanlage der Erde. (c) Shutterstock



Tag 7: Heute geht es mit dem Zug weiter nach Surabaya und von dort per Bus weiter zum Mount Bromo, dem von Legenden umrankten, aktiven Vulkan.

Tag 8: Ihr Tag startet mit einem Sonnenaufgang beim Mt. Bromo, bevor Ihre Reise weiter in Richtung Banyuwangi geht. Sie übernachten im Glamping-Resort „Kunang Kunang Tent Resort“, mitten im üppigen Regenwald gelegen.

Tag 9: Heute wandern Sie durch die einmalige Landschaft rund um den Ijen-Vulkan, der mit seiner vermeintlich blauen Lava ein ganz besonderes Naturschauspiel ist. Danach geht es per Fähre weiter nach Lovina auf Bali, die „Insel der Götter“.

Tag 10: Der Tag beginnt mit einer Delfin-Beobachtungstour. Anschließend steht die Tempelanlage Pura Ulun Danu Beratan auf dem Programm. Auf Ihrer Weiterfahrt nach Ubud unternehmen Sie noch eine kleine Wanderung durch die Reisterrassen von Jatiluwih, die in den Hang des Vulkans Gunung Batukaru gehauen sind. Danach besichtigen Sie den Tempel Pura Taman Ayun. Er zählt zu den schönsten Tempeln auf Bali und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. In Ubud checken Sie im Luxusresort „Maya Ubud Resort & Spa“ ein.

Tag 11: Den heutigen Tag können Sie frei gestalten. Erkunden Sie das Künstlerdorf Ubud oder genießen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Hotels. Tag 12: Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des Land- und Alltagslebens von Bali, das Sie bei einem Spaziergang durch Bongkasa und die Reisterrassen erleben. Im Taman-Mumbul-Tempel genießen Sie nach einer traditionellen Reinigungszeremonie ein von einem Pemangku (örtlicher Priester) gesegnetes Essen.

Tag 13: Heute erkunden Sie Ubud Palace. Der Palast beherbergte einst die königliche Familie und ist bekannt für seine grandiose balinesische Architektur und seine herrlichen Gärten. Auf dem Programm stehen weiters: Der Ubud Monkey Forest im Dorf Padangtegal, Heimat von mehr als 700 Makaken, und der Tanah-Lot-Tempel. Der Tempel ist Teil einer „Kette“ bestehend aus sieben verschiedenen Meerestempeln, die sich alle an der Südwestküste Balis befinden. Danach genießen Sie im Restaurant „Iwa“ im Hotel Tugu Bali eine kulinarische Reise durch das indonesische Archipel, bevor Sie im 5* Strandhotel „Andaz Bali“ in Sanur einchecken. Tag 14–15: Genießen Sie die Annehmlichkeiten des Hotels, flanieren Sie entlang der Strandpromenade oder erkunden Sie die Umgebung in Eigenregie.

Tag 16: Bevor es am Abend wieder zum Flughafen geht, können Sie den Tag noch entspannt am Pool bzw. am Strand genießen.

Tag 17: Ankunft in Wien.

Im Osten der Insel Java erhebt sich majestätisch der von Legenden umrankte Mount Bromo, ein aktiver Vulkan mit 2329 Metern Höhe. (c) Shutterstock

Informationen Reisetermin & Preis p. p.

07.05. – 23.05.2023

DZ ab 4990 Euro InkLudierte Leistungen: Flüge mit Emirates ab/bis Wien nach Jakarta und retour ab Denpasar

8 Nächte in Hotels der gehobenen Mittelklasse inkl. Frühstück

3 Nächte im 5* Maya Ubud Resort & Spa in der Heavenly Pool Villa inkl. Frühstück

3 Nächte & Late Check Out im 5* Strandhotel Andaz Bali in Sanur inkl. Frühstück

10 Mittag- und 2 Abendessen lt. Programm

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte lt. Reiseverlauf

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus bzw. in Zügen lt. Reiseverlauf

Örtliche deutschsprachige Reiseleitung

VIP-Flughafenassistenz bei Einreise und Visaformalitäten

1 Reiseführer Indonesien pro Zimmer Highlights Tempelanlagen Borobudur und Prambanan

Vulkanlandschaften, Teeplantagen und Reisterrassen

Entspannter Strandaufenthalt in Sanur

Authentische Einblicke ins Dorf- und Landleben

Authentische Einblicke ins Dorf- und Landleben Infos & Buchung

Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

