Getötete 34-Jährige in Mürzzuschlag: Ehemann gesteht Messerstiche

Nach dem Tod einer 34-jährigen Frau Ende Jänner in Mürzzuschlag hat nun ihr Ehemann ein Geständnis abgelegt: Wie die "Kronen Zeitung" online am Donnerstag berichtete, gab der 33-Jährige in Beisein seines Anwalts zu, seine Ex-Frau getötet zu haben. Als Motiv nannte er "ständige Kränkungen" durch seine Frau, auch am Tag der Tat soll sie ihn gekränkt haben, bestätigte Fritz Grundnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Das Paar hatte in einer On-Off-Beziehung gelebt.

Die 34-Jährige war am 24. Jänner im Keller ihres Wohnhauses in der Obersteiermark blutüberströmt gefunden worden. Der 33-Jährige war damals schon wegen dringenden Tatverdachts festgenommen worden, stritt aber die unzähligen Messerstiche, durch die die Frau ums Leben kam, zunächst ab. Der Verdächtige wird nun nach seinem Geständnis wohl weiterhin in Untersuchungshaft bleiben.

(APA)