Selenskij wird Rede im österreichischen Parlment halten

Wie hier in Brüssel Anfang Februar soll der ukrainische Präsident zu den österreichischen Abgeordneten sprechen - per Videoschaltung.

Wie hier in Brüssel Anfang Februar soll der ukrainische Präsident zu den österreichischen Abgeordneten sprechen - per Videoschaltung. (c) IMAGO/ZUMA Wire

Selenskij wird nun doch im Parlament sprechen - per Video. Das war im Vorjahr noch an der FPÖ gescheitert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij wird voraussichtlich am 30. März eine virtuelle Rede im österreichischen Parlament halten. Geplant ist das Statement des Staatschefs im Rahmen einer Veranstaltung vor Beginn der Nationalratssitzung. Das wurde in der heutigen Präsidialkonferenz besprochen. Formal handelt es sich um eine Einladung des Nationalratspräsidenten, ließ ein Klub die Austria Presseagentur wissen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte seine entsprechenden Pläne am Donnerstag der Präsidiale, an der alle Klubchefs teilnehmen, präsentiert. Abstimmung gab es keine, da es sich um keine Plenarsitzung handelt.

Vergangenen Juni hatte in ähnlichem Rahmen bereits der ukrainische

Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk, damals noch im

Ausweichquartier in der Hofburg, eine Rede gehalten. Wie damals wird

es auch diesmal im Anschluss eine kurze Debatte geben.

Im Vorjahr von FPÖ verhindert

Eine Schaltung mit Selenskij war im Vorjahr am Widerstand der FPÖ

gescheitert. Inzwischen sprach der ukrainische Präsident in den allermeisten europäischen Parlamenten. Neben dem österreichischen Parlament haben ihm bisher nur Bulgarien und Ungarn keine entsprechende Plattform geboten.

Fixiert wurde am Donnerstag zwischen den Fraktionen zudem die

Tagesordnung für die Nationalratssitzung kommenden Mittwoch. Beginnen soll der Plenartag mit einer Aktuellen Stunde der Neos, gefolgt von einer aktuellen Europastunde der Grünen.

(APA)