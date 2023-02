Erfahrungswelten zwischen Krieg und Wettkampf

(c) Getty Images for European Athlet (Simon Hofmann)

Der Jubel von Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich (c) Getty Images for European Athlet (Simon Hofmann)

Manche flüchteten ins Ausland flüchten, andere kämpften an der Front: Seit einem Jahr versuchen ukrainische Sportler, trotz aller Sorgen und Ängste Bestleistungen abzurufen – für ihr Land.

Planica. Ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine begleitet die völlig ungewisse Zukunft auch die ukrainischen Sportler, die derzeit bei der Nordischen WM im Einsatz sind. Angeführt von Langläuferin Anastasiia Nikon, die am Donnerstag als Erste ins Geschehen eingriff, halten sie in Planica die blau-gelbe Flagge hoch, versuchen Bestleistungen abzurufen, während sie sich um Familie, Freunde und Heimat sorgen. Der Krieg hat das Leben vieler Sportstars verändert, auf unterschiedliche Art und Weise wie der Blick in einzelne Disziplinen zeigt.

Dmytro Pidrutschnji: Mittlerweile geht der Biathlet wieder seinem Sport nach. Zuvor tauschte der 31-Jährige sein Wettkampfgewehr gegen eine scharfe Waffe. Drei Monate lang war er als Soldat im Einsatz, eine Zeit, die ihn gezeichnet hat. „Ich denke jeden Tag an den Krieg, viele meiner Freunde sind an der Front, einige schon gestorben“, sagte Pidrutschnji jüngst bei der WM in Oberhof.