Liedermacherin Sibylle Kefer: "Resonanz ist wie Medizin“

Sibylle Kefer: „Zu erkennen, wer ich als Sängerin bin, hat Zeit in Anspruch genommen.“

Mit „Hoid“ präsentiert Liedermacherin Sibylle Kefer ihr bisher

bestes Album. Dunkelgraue Lieder, aufgehellt von Hoffnung und Humor.

„Innere Werte“, das erste Stück ihres neuen Albums „Hoid“, nimmt mit auf eine abenteuerliche Reise in 13 Kapiteln. Sibylle Kefer erzählt über einem reizvoll monotonen Klavierakkord eine düstere Geschichte. Atmosphärisch, kraftvoll und in ihrem ganz eigenen Dialekt.

Dieses Lied ist von einer Wucht, die auch verschreckend wirken könnte. Ob man will oder nicht, lockt es in einen existenziellen Strudel. Schlichte Unterhaltungsmusik, das ist etwas anderes. Bei Kefer geht es um Essenzielles. „,Innere Werte‘“ hat sich praktisch von selbst geschrieben“, schildert die Sängerin. „Ich saß allein zu Hause am Klavier, und da war