Was ChatGPT für Manager und Managerinnen bedeutet

Kolumne "Hirt on Management": Folge 195. Wie Manager und Managerinnen die Künstliche Intelligenz nutzen können.

Als ChatGPT vor wenigen Wochen live gegangen ist, haben sich viele die Frage gestellt, ob es nur ein Spielzeug oder eine echte Anwendung zur Steigerung der Produktivität ist.

Statt irgendwie selber darüber zu fantasieren, hat ihr Kolumnist einfach ChatGPT gefragt: „Give me five practical examples how managers can use ChatGPT for their work in German language.“

Hier die Antwort von ChatGPT:

Verfassen von E-Mails: Manager können ChatGPT verwenden, um schnell und effizient E-Mails zu verfassen, die sich auf verschiedene Aspekte ihres Arbeitsbereichs beziehen. Dokumentenübersetzung: ChatGPT kann dazu beitragen, Dokumente schnell und effizient in eine andere Sprache zu übersetzen, was für internationale Geschäftsbeziehungen oder für den Umgang mit internationalen Kunden und Partnern sehr nützlich sein kann. Ideenentwicklung: Manager können ChatGPT verwenden, um kreative Ideen für ihre Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln oder neue Geschäftsstrategien zu erarbeiten. Recherche: ChatGPT kann als leistungsstarkes Recherche-Tool verwendet werden, um schnell und effizient Informationen zu bestimmten Themen, Markttrends und Wettbewerbern zu sammeln. Personalmanagement: ChatGPT kann dabei helfen, den Personalmanagement-Prozess zu automatisieren, indem es bei der Überprüfung von Lebensläufen, Vorstellungsgesprächen oder Leistungsbeurteilungen unterstützt.

Frage an ChatGPT: „Wie würde man als Manager bei der Ideenentwicklung mit ChatGPT im Detail, bzw. Schritt für Schritt, vorgehen?“

Antwort von Chat GPT: „Als Manager können Sie ChatGPT bei der Ideenentwicklung wie folgt einsetzen:

Formulieren Sie eine klare Fragestellung: Überlegen Sie sich eine klare Fragestellung, auf die Sie eine Antwort von ChatGPT erhalten möchten. Stellen Sie sicher, dass die Fragestellung präzise und spezifisch ist, um ChatGPT bei der Beantwortung der Fragestellung zu unterstützen. Wählen Sie den passenden Modus: ChatGPT bietet verschiedene Modi an, um eine Antwort zu generieren, z.B. den "Completion Mode" oder den "Answering Mode". Wählen Sie den passenden Modus, der Ihrer Fragestellung entspricht. Geben Sie Kontextinformationen an: Um ChatGPT zu helfen, die Fragestellung besser zu verstehen, können Sie Kontextinformationen angeben, wie z.B. Hintergrundinformationen zur Branche oder zu Ihrem Unternehmen. Wählen Sie eine angemessene Länge: Geben Sie an, wie lang die Antwort von ChatGPT sein soll. Eine zu lange Antwort kann unübersichtlich sein, während eine zu kurze Antwort möglicherweise nicht ausreichend ist. Prüfen und überarbeiten Sie die Antwort: Überprüfen Sie die Antwort von ChatGPT auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls nötig, können Sie die Antwort überarbeiten und weitere Kontextinformationen hinzufügen. Reflektieren und bewerten Sie die Antwort: Bewerten Sie die Qualität der Antwort von ChatGPT und reflektieren Sie, wie nützlich die Ideen für Ihre Fragestellung sind. Wiederholen Sie diesen Prozess, um weitere Ideen zu generieren oder um verschiedene Fragestellungen zu beantworten.

Es ist wichtig zu beachten, dass ChatGPT als kreatives Tool genutzt werden kann, um Inspiration für Ideen zu sammeln, jedoch sollte es nicht als Ersatz für menschliche Kreativität und Fachwissen dienen. Es ist empfehlenswert, die generierten Ideen mit Ihrem Team oder anderen Experten zu besprechen und zu überprüfen, bevor sie in die Praxis umgesetzt werden.“

Das Wichtigste in Kürze

Bereits dieser kurze Austausch mit ChatGPT macht klar, dass ChatGPT ein sehr wertvolles Tool für Managerinnen und Manager sein kann. Es hat sicher derzeit noch seine Begrenzungen und Schwächen, die zu beachten sind, aber bereits in dieser Version, ist das Tool (ich habe natürlich noch viel mehr davon ausprobiert) als hilfreich und sinnvoll zu erachten, wenn man weiß, wie man es richtig einsetzt.

