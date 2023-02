Das zweite Kriegsjahr wird die Nagelprobe für Europas Einheit

Die EU ist relativ gut durch das erste Kriegsjahr gekommen: mit Glück, aber auch durch kluge politische Führung. Nun muss sie ihre Linie halten.

Eine schwere Rezession, revoltierende Massen frierender Bürger in Europas Straßen, gedemütigte Staatsführer, die im Kreml um Gas, Diesel und Dünger betteln: Diese Szenarien waren vor einem Jahr in verschiedenen Schattierungen durchaus plausibel. Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hatte die Europäer dazu gezwungen, ihre bis dahin eher symbolische Unterstützung der Ukraine (ein bisschen mehr Freihandel, ein bisschen Geld für eine Strukturreform, gut zureden für Justizreformen) zu einer existenziellen Grundsatzfrage zu machen. Wäre Kiew gefallen, die ukrainische politische Elite hingerichtet und durch ein Marionettenregime ersetzt worden, wie sich das der russische Autokrat Wladimir Putin vorgestellt hatte, wäre das auch ein Schlag für die Union gewesen, von dem sie sich nicht mehr aufgerichtet hätte. Denn dann wäre ein Land, dem seit der Revolution der Würde im Winter 2013/2014 die Zukunft in Europa alternativlos verheißen wird, mit Gewalt unter das Joch Moskaus gedroschen worden.

Doch es kam anders. Europa blieb die schwere Rezession erspart. Viele ärmere Europäer hatten mit hohen Heizkosten und Lebensmittelpreisen zu ringen. Doch die Hunger- und Heizrevolten blieben aus. Stromabschaltungen und Gasrationierungen wurden zwar für den Fall der Fälle vorbereitet. Es blieb aber bei Simulationen und gestaffelten Abschaltplänen.