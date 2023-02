Angesichts der alternden Gesellschaft brauche es aber Menschen, die Arbeit verrichten, sagt Wirtschaftsminister Martin Kocher. Die Vielzahl an staatlichen Hilfen seit Beginn der Coronakrise hätte die Haltung bei Firmen und Menschen verändert.

Die Presse: Sie haben jüngst mit der Aussage, wonach Teilzeitbeschäftigte geringere Sozialleistungen erhalten sollen, für Aufregung gesorgt. Österreich hat eine im Europavergleich hohe Teilzeitquote. Ein Problem?

Martin Kocher: Die Wiedergabe meiner Aussage war sehr verkürzt. Es ging immer darum, es attraktiver zu machen, mehr Stunden zu arbeiten. Und mir ist natürlich klar, dass dies bei manchen nicht möglich ist. Daher ging es immer um die freiwillige Teilzeit. Und auch hier ist nichts dagegen zu sagen, dass manche Menschen gern weniger arbeiten wollen. Aber es ist auch klar, dass es irgendwann ein Problem bei der Finanzierung des Sozialstaates gibt, wenn immer mehr Menschen Teilzeit arbeiten. Vor allem dann, wenn aufgrund der demografischen Entwicklung weniger zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse hinzukommen, wie wir es für die nächsten Jahre stärker erwarten müssen.

Ein wichtiger Grund für die finanzielle Attraktivität der Teilzeit ist das progressive Steuersystem, bei dem mit steigendem Einkommen auch die relative Steuerbelastung ansteigt.

Ein progressives Steuersystem hat natürlich immer diese Eigenschaft. Das will auch niemand grundsätzlich verändern. Aber es gibt auch mitunter hohe Steuerstufen oder Spezialaspekte bei den Sozialversicherungsbeiträgen für gewisse Einkommensstufen. Es geht jedoch auch darum, wie wir es gesellschaftlich so gestalten können, dass mehr Arbeitszeit als sinnvoll und gut erachtet wird. Ich neide niemandem die Freizeit. Aber wir wollen alle gern Dienstleistungen in Anspruch nehmen, und gleichzeitig gibt es immer weniger Menschen, die dazu bereit sind, diese Dienstleistungen auch zu erbringen. Und das ist besonders in einer alternden Bevölkerung ein Problem.

Hat sich durch Corona die Einstellung zur Arbeit verändert?

Ich würde Corona hier nicht überbewerten. Die Pandemie hat aber sicherlich eine schon länger laufende Entwicklung aufgedeckt. So haben wir uns immer darauf eingestellt, dass es konstant mehr Arbeitskräfte gibt. Das kann aufgrund der Demografie auf Dauer aber nicht so weitergehen. Und gleichzeitig gab es die falschen Prognosen, dass die Arbeit etwa aufgrund der Digitalisierung wegfällt. Viele hatten also die Angst, dass uns die Jobs ausgehen. Das ist nun jedoch komplett anders. Wir haben sehr viel Arbeit und zu wenig Arbeitskräfte.

Sollte es im Steuersystem einen Unterschied machen, ob ein Gehalt von beispielsweise 1500 Euro mit 40 oder mit 20 Wochenstunden erreicht wird?