"Heumilch" kommt aus der Nische heraus

Mehr und mehr entscheiden Konsumenten nach der Qualität. Nicht selten greifen sie zu „Heumilch“. Gut für die Umwelt, gut für die Bauern.

Die Zeit der Milchseen ist längst vorüber, mehr und mehr entscheiden Konsumenten nach der Qualität. Nicht selten greifen sie zu „Heumilch“ – diese Marke wurde vor 20 Jahren begründet und steht für eine besondere Weise, in der die Kühe gehalten werden: Die Tiere verbringen Sommer für Sommer im Freien und ernähren sich auf Weiden und Wiesen von frischem Gras. Die Kühe müssen mindestens an 120 Tagen draußen sein – „Eine Dauer, die von vielen Heumilch-Bauern übertroffen wird.“, berichtet Karl Neuhofer, Obmann der Arbeitsgemeinschaft „Heumilch“. In der kalten Jahreszeit wird an die Tiere Heu verfüttert.

Die Fütterung ist natürlich und deshalb nicht der Stoff, aus dem „Turbo-Kühe“ mit Jahresleistungen von mehr (und nicht selten deutlich mehr) als 10.000 Liter sind. Bei einer Heumilch-Kuh liegt die Jahresleistung bei 5000 bis 7000 Litern Milch.

Die Rechnung geht für die Bauern trotzdem auf: Sie bekommen um 4,6 Cent pro Kilo Milch. (Anm.: In der Landwirtschaft ist üblich, Milchmengen in Kilogramm anzugeben. Für Angabe in Litern ist mit 1,03 zu multiplizieren). Für Bio-Milch zahlt die Molkerei 11,21 Cent mehr. Einzelne Händler legen noch einen Bonus von etwa zwei Cent drauf. Christiane Mösl, „Heumilch“-Geschäftsführerin: „Etwa 38 Prozent sind Bio-Betriebe.“

In der Milch-Produktion macht Heumilch etwa ein Sechstel des österreichischen Markts aus, in Europa bloß drei Prozent. Die Milch wird hauptsächlich zu Käse verarbeitet. „Heumilch“-Betriebe verteilen sich überwiegend auf Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg; Absatzmärkte sind Österreich und Süddeutschland. Heumilch bedeutet auch zusätzliche Biodiversitäts-Flächen und Bewirtschaftungs-Beschränkungen sowie Klimaschutz.

All dies bezeichnet Norbert Totschnig, VP-Landwirtschaftsminister, als „Erfolgsgeschichte“. Bisher seien im Umweltprogramms Öpul bereits 13.400 „Heumilch“-Anträge eingelangt, ein Drittel mehr als 2022. „Im Vorjahr ist im Milchpreis ein Mehrwert von 25 Mio. Euro entstanden.“