Die Schuldenkaiser und ihre Erfolgsgeschichte

Die EU steht zwar nicht am Abgrund, aber ihre Lösungskompetenz tendiert in wichtigen Fragen gegen null. Das zeigt sich nicht nur in der Migrationskrise, sondern auch bei der stockenden Reform der Schuldenregeln.

Das Münchener Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat diese Woche Berechnungen vorgelegt, um wie viel die Wirtschaftsleistung einbrechen würde, käme es zur Auflösung der EU. Österreich müsste – „Die Presse“ berichtete – in diesem Fall mit einem BIP-Rückgang um 7,7 Prozent rechnen. Also mit einer ziemlich harschen Rezession.

Interessant. Aber noch interessanter ist wohl, warum sich die Ökonomen ausgerechnet jetzt auf dieses Thema geworfen haben. Droht der Union womöglich der Zerfall? Gibt es Hinweise darauf, dass in der Gemeinschaft gefährliche Zentrifugalkräfte wirken?

Die Wissenschaftler, die hier die Folgen einer EU-Auflösung rechnerisch eingefangen haben, schweigen sich dazu aus. Der Chef des Instituts, Clemens Fuest, meldet an anderer Stelle freilich durchaus Bedenken an: Die EU, schreibt er auf der Ifo-Website, sei zwar eine Erfolgsgeschichte. Die Folgen der multiplen Krisen bräuchten aber „neue Lösungsansätze“.

Voraussetzung dafür sei eine ernsthafte Debatte über die künftige Rolle der EU, an deren Ende eine Identifizierung jener Themenbereiche stehen müsse, in denen die Bereitstellung öffentlicher Güter auf europäischer Ebene einen Mehrwert bringe. Darauf solle sich die Union konzentrieren.

Das hört sich gut an, hat aber mit der aktuellen Realität nicht viel zu tun.