Ukrainischer Botschafter: „Putin wird schwächer und schwächer“

Der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets über die „schwierigste Etappe“ seines Lebens, über österreichische Firmen, die Russland im Krieg helfen, und darüber, warum es ohne die Rückholung der Krim keinen Frieden geben kann.

Die Presse: Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie von Putins Angriff am 24. Februar 2022 erfahren haben?

Vasyl Khymynets: Ich war zu Hause und fast die ganze Nacht wach. Irgendwann bin ich kurz eingenickt. Der Anruf eines Kollegen hat mich geweckt, er hat sinngemäß gesagt: „Es hat schon begonnen.“ Ich bin dann in die Botschaft. Aber für mich und andere Ukrainer waren die Tage davor psychologisch gesehen noch schlimmer gewesen. Sie waren die schwierigste Etappe in unserem Leben.

Warum?

Man wusste ungefähr eine Woche zuvor und spätestens nach Putins wirrer Rede am 22. Februar, dass der Angriff kommen wird. Nur wusste man nicht wann. Diese Situation war sehr bedrückend. Wenn es dann beginnt, dann rätselst und grübelst du nicht mehr. Du handelst nur noch.

Wie hat der Angriff vom 24. Februar Ihr Leben verändert?

Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ich war nicht vor Ort, ich bin nicht direkt betroffen. Aber emotional ist es für mich andererseits vielleicht noch schwieriger. Jeden Tag bist du mit den Gedanken bei Freunden und Kollegen in der Ukraine. Du fühlst mit ihnen. Du versuchst zu helfen. Du fragst dich ständig, ob du alles getan hast, was in deiner Macht steht, und die maximal mögliche Hilfe und Unterstützung organisiert hast.

Zumindest Waffenlieferungen können Sie im neutralen Österreich gar nicht organisieren …

Aber vieles andere. Ein Beispiel: Die Bürgermeister in der Ukraine sagen mir, dass sie wirklich alles brauchen, um die öffentliche Versorgung aufrechtzuerhalten. Neulich hat mich zum Beispiel der Bürgermeister einer kleinen Stadt im Oblast Dnipropetrowsk angerufen und gesagt: „Ob du es glaubst oder nicht, aber wir werden von dem Areal des besetzten AKW Saporischschja beschossen. Wir brauchen irgendeinen Bagger, um die Trümmer wegzubringen.“ Manche sagen jetzt vielleicht: Was hilft schon ein Bagger? Aber auch mit solchen Spenden schreibt man Geschichte. Ich frage deshalb bei Bürgermeistern in Österreich nach Kommunalfahrzeugen. Es geht um Rettungsfahrzeuge, Löschfahrzeuge, Schulbusse, Stromaggregate. Die Bürgermeister sind auch sonst wichtige Ansprechpartner für mich, weil 92.000 meiner Mitbürger in ihren Gemeinden registriert sind.

Umfragen zufolge ist die Unterstützung für die Ukraine in Österreich niedriger als im EU-Schnitt. Warum?