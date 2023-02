Der frische Wind bringt auch Saharastaub, also Farbe ins Grau.

„Keine Fluchtmöglichkeit“ steht auf einer der Türen zum Schulgebäude, und immer wieder springt einen der Satz an, wenn man zur Schule muss. So zutreffend. Du kannst die Schule wechseln, sie abschließen, ihr aber nicht entfliehen. Sie bleibt in einem drin. Ein bisschen wie das „Hotel California“ der Eagles, aus dem man auschecken, es aber nicht verlassen kann. Wobei die Meinungen auseinandergehen, ob es Kalifornien ist, dem man nie entkommen kann, oder die Drogensucht.



Flüchten vor der Tristesse trüber Tage, das ist derzeit angesagt. Das Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ hat Dutzende inspirierende Gute-Laune-Tipps zusammengetragen. Zum Beispiel sich an einen Satz zu erinnern, den Phoebe in der Serie „Friends“auf die Frage antwortet, ob sie beim Möbelaufbauen helfen könnte: „Ich wünschte, ich könnte, aber ich will nicht.“ Wobei man das vielleicht möglichst entwaffnend vorbringen sollte, um niemanden zu kränken.



Die Kränkungslatte lag schon mal höher. Wie forsch der Humor sein darf, hängt auch stark von der Herkunft ab. So wurde man Zeuge, als ein deutscher Tourist seinen (ebenfalls deutschen) Freund in einer überfüllten österreichischen Skihütte laut brüllend mit „Wo ist denn der Piefke?“ suchte, was anderen deutschen Gästen gar nicht gefiel. Sie waren einheitlich in Skijacken mit der Aufschrift „Après-Ski-Club“ gekleidet und meinten, hier trieben Ösis auf ihre Kosten Unsinn. Es waren die Bayern, Freunde!

Was hingegen in Deutschland für einen garantierten Lacherfolg sorgt, ist, einen Verlängerten zu bestellen. Der heißt dort „Americano“, ist aber kein Verlängerter, sondern meistens Filterkaffee, dafür aber schwarz. Schon allein seinen Gewohnheiten einmal wieder zu entkommen sorgt für frischen Wind. Der bringt derzeit Saharastaub, also auch Farbe ins Grau.