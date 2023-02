Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Heute vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen: Zum Jahrestag spricht Anna Wallner mit den „Presse"-Korrespondenten Inna Hartwich in Moskau und Alfred Hackensberger in Kramatorsk in der Ukraine. Die beiden berichten, wie unterschiedlich die Länder mit diesem Datum umgehen, wie man die jüngste Rede von Wladimir Putin einschätzt und wie sie das vergangene Jahr persönlich erlebt haben. Im Podcast.

Militärische Lehren aus dem ersten Kriegsjahr: Kampfpanzer und Artillerie sind alles andere als obsolet, Präzisionsmunition und Drohnen zählen immer mehr, die schiere Masse aber auch, analysiert Wolfgang Greber anlässlich des ersten Jahrestages der russischen Invasion. Österreichs Nationalrat kommt an diesem Tag zu einer Sondersitzung zusammen, während China das Datum nützt, um den Kreml und Kiew zum Waffenstillstand aufzurufen - im Livebericht.

Die Hausfrauen meinen, dass sie einen Beruf ausfüllen, wie er opferreicher und zermürbender, aufreibender und undankbarer überhaupt nicht gedacht werden kann, hieß es in der „Neuen Freien Presse“ heute vor 100 Jahren. Und weiter: Sie haben recht. Eine Zeitreise. [premium]

Schneesturm-Alarm für Los Angeles: Inmitten heftiger Schneestürme in weiten Teilen der USA ist erstmals seit mehr als 30 Jahren auch für Los Angeles ein Blizzard-Alarm ausgerufen worden. Auf den Hügeln rund um die Metropole im US-Bundesstaat Kalifornien könnten heute bis zu zwei Meter Schnee fallen, warnt der Wetterdienst NWS. Es werden "extrem gefährliche Bedingungen" erwartet. Mehr dazu.

Kickls „Mumien“-Sager könnte strafbar sein: Der FPÖ-Chef Herbert Kickl griff in seiner Rede am Aschermittwoch Alexander Van der Bellen an. Er nannte ihn eine „Mumie in der Hofburg“, die senil sei und nun vergessen habe, dass „er Bundespräsident eines neutralen Landes ist“, setzte er nach. Ein gerichtliches Nachspiel scheint möglich. Mehr dazu. [premium]

Ein „Sprungbrett“ ins Internationale für Österreichs Kunst: Für Musik, Mode, Design, Filme aus Österreich gibt es bereits Institutionen, die helfen sollen, österreichische Produktionen international sichtbarer zu machen. Ab jetzt wird das vermehrt auch für die zeitgenössische bildende Kunst möglich. Mehr dazu. [premium]

Die Schuldenkaiser und ihre Erfolgsgeschichte: Josef Urschitz zieht eine andere Bilanz - sie lautet: „Die EU steht zwar nicht am Abgrund, aber ihre Lösungskompetenz tendiert in wichtigen Fragen gegen null.“ Das zeige sich aktuell nicht nur in der Migrationskrise, sondern auch bei der stockenden Reform der Schuldenregeln. Mehr dazu. [premium]

Die ganz besondere Preisbremse: ÖVP und Grüne können sich offenbar nicht auf eine Mietpreisbremse einigen. Macht (fast) nichts. Die Preisbremse fällt einem hie und da nämlich einfach so in den Schoß, schreibt Gerhard Hofer in der Morgenglosse.