Burgenland-Wahlen: ÖVP geht wegen Forchtenstein zum VfGH

Der versiegelte Akt mit allen Wahlunterlagen soll von Bürgermeisterin Reismüller nachträglich geöffnet und nicht neuerlich versiegelt worden sein.

Nach der Abweisung der Wahlanfechtung der Bürgermeister-Stichwahl in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) durch die Landeswahlbehörde hat die ÖVP Forchtenstein nun die Aufhebung der Wahl beim Verfassungsgerichtshof beantragt. Unter anderem sei der versiegelte Akt mit allen Wahlunterlagen von Bürgermeisterin Friederike Reismüller (SPÖ) nachträglich geöffnet und nicht neuerlich versiegelt worden, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

ÖVP-Vizebürgermeister Josef Neusteurer wies darauf hin, dass das Wahlergebnis sehr knapp war - SPÖ-Kandidat Alexander Knaak gewann mit fünf Stimmen Vorsprung - und das Ergebnis "mit geringfügigen Manipulationen" verfälscht werden hätte können. Reismüller habe selbst angegeben, mit dem unversiegelten Wahlakt nach Hause gefahren zu sein, bevor sie diesen nach etwa einer Stunde der Bezirkswahlbehörde übermittelt habe.

"Nachdem die Landeswahlbehörde diesen Umstand aber nicht berücksichtigt hat, haben wir uns als Volkspartei dazu entschieden, die Bürgermeister-Stichwahl beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Es wurde beantragt, dass das Höchstgericht die Bürgermeister-Stichwahl zur Gänze aufhebt", erklärte Neusteurer.

