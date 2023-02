New York: Was gibt es Neues an der Park Avenue?

In einem der größten Wohngebäude von Manhattan steht aktuell die Residenz 3404 um knapp zehn Millionen US-Dollar zum Verkauf.

One Wall Street gilt als eines der größten Wohngebäude New Yorks: Das von Ralph Walker entworfene Art-Déco-Gebäude, wurde 1931 als Irving Trust Bank in der Park Avenue 432 errichtet. Der Immobilienmakler Harry Macklowe restaurierte den Wolkenkratzer und machte daraus eine Luxusimmobilie samt dazugehörigen Eigentumswohnungen, wobei das ursprüngliche Design des Gebäudes beibehalten wurde.

Erst kürzlich wurde die Residenz 3404 fertig gestellt: „Eine der prächtigsten Trophäenwohnungen der Stadt“, heißt es in einer Aussendung von Macklowe Properties. Sie verfügt über einen Blick auf den New Yorker Hafen und der Freiheitsstatue. Bei der Innenausstattung arbeitete man eng mit mit dem französischen Innenarchitekten Guillaume Coutheillas von French California zusammen. Macklowe wählte die Kunstwerke für den Raum persönlich aus: Werke von Richard Avedon, Jean-Paul Goude, Erwin Olafs "The Keyhole", das in zahlreichen internationalen Kunstmuseen zu sehen ist sowie Bert Sterns ikonische "Last Sitting"-Fotos von Marilyn Monroe.

Vintage trifft Co-Working-Space

Die meisten Stücke, die in der gesamten Wohnung zu finden sind, stammen von Atra, einem Möbelstudio aus Mexiko-Stadt. In der Residenz findet sich auch eine Mischung aus zeitgenössischen und Vintage-Stücken, darunter Stücke aus Travertin, mit lang- und kurzhaarigem Alpaka gepolsterte Möbel von Sandra Jorda, eine Mario-Bellini-Leuchte aus den 1960er Jahren, eine Bellini-Chiara-Stehleuchte und ein altes Steinway-Klavier.



Das Gebäude bietet seinen Bewohnern auf rund 100.000 Quadratmetern modernste Annehmlichkeiten, darunter einen privaten Co-Working-Space, ein Restaurant, das nur den Bewohnern des Gebäudes und ihren Besuchern offensteht, und einen 15 Meter langen Pool mit Blick auf Downtown Manhattan. Darüber hinaus beherbergt es den ersten Whole-Foods-Laden des Viertels und ein ausgedehntes Lifetime Fitness Resort.

Das Luxus-Apartment steht aktuell für rund zehn Millionen US-Dollar (circa 9,5 Millionen Euro) bei www.onewallstreet.com zum Verkauf. (taru)

